«Реал» усиляет вратарскую линию. Кто станет сменщиком Куртуа после ухода Лунина?
Мадридский «Реал» готов расстаться с Андреем Луниным этим летом. «Вильярреал» рассматривает возможность приобретения украинского вратаря и даже сделал предложение в размере 3 млн евро, но мадридцы отклонили его, сообщает Defensa Central.
«Реал» ожидает более выгодного предложения по 22-летнему киперу – не менее 5 млн евро.
Кто же будет дублером Тибо Куртуа, если Лунин уедет?
По всей видимости, «Мадрид» положили глаз на 30-летнего вратаря «Хетафе» Давида Сорию, который восемь лет выступал за молодежную команду «Реала». Сейчас Сория может обойтись мадридскому клубу в 10 млн евро.
Безграмотность писак в этом блоге просто уже ни в какие ворота. Зато, как обычно, ~40 плюсов прямо с момента публикации. Не удивлюсь, если комент будет удалён. Позорище.