Говорит Мадрид
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«Реал» усиляет вратарскую линию. Кто станет сменщиком Куртуа после ухода Лунина?

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Мадридский «Реал» готов расстаться с Андреем Луниным этим летом. «Вильярреал» рассматривает возможность приобретения украинского вратаря и даже сделал предложение в размере 3 млн евро, но мадридцы отклонили его, сообщает Defensa Central.

«Реал» ожидает более выгодного предложения по 22-летнему киперу – не менее 5 млн евро.

Кто же будет дублером Тибо Куртуа, если Лунин уедет?

По всей видимости, «Мадрид» положили глаз на 30-летнего вратаря «Хетафе» Давида Сорию, который восемь лет выступал за молодежную команду «Реала». Сейчас Сория может обойтись мадридскому клубу в 10 млн евро.

5 комментариев

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Усиляет? "Говорит Мадрид", вы серьёзно? Может, усиливает всё-таки?
Безграмотность писак в этом блоге просто уже ни в какие ворота. Зато, как обычно, ~40 плюсов прямо с момента публикации. Не удивлюсь, если комент будет удалён. Позорище.
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Ответ xDe xDe
Усиляет? "Говорит Мадрид", вы серьёзно? Может, усиливает всё-таки? Безграмотность писак в этом блоге просто уже ни в какие ворота. Зато, как обычно, ~40 плюсов прямо с момента публикации. Не удивлюсь, если комент будет удалён. Позорище.
P.s. Поставил статье минус - его убрали, но заголовок не отредактировали. Ну красота же :)
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Добротный вратарь
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Хотя бы в гугле проверьте, есть ли слово усиляет. В глаза бросается сразу же.
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Ответ xDe xDe
Усиляет? "Говорит Мадрид", вы серьёзно? Может, усиливает всё-таки? Безграмотность писак в этом блоге просто уже ни в какие ворота. Зато, как обычно, ~40 плюсов прямо с момента публикации. Не удивлюсь, если комент будет удалён. Позорище.
Увы, это безызбежно)))
0
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