Мадридский «Реал» готов расстаться с Андреем Луниным этим летом. «Вильярреал» рассматривает возможность приобретения украинского вратаря и даже сделал предложение в размере 3 млн евро, но мадридцы отклонили его, сообщает Defensa Central.

«Реал» ожидает более выгодного предложения по 22-летнему киперу – не менее 5 млн евро.

Кто же будет дублером Тибо Куртуа, если Лунин уедет?

По всей видимости, «Мадрид» положили глаз на 30-летнего вратаря «Хетафе» Давида Сорию, который восемь лет выступал за молодежную команду «Реала». Сейчас Сория может обойтись мадридскому клубу в 10 млн евро.