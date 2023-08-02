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Слабонервным не смотреть: экс-защитник «Реала» Марсело нанес ужасную травму сопернику🔞🔞🔞

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Бразилец в слезах покидал поле.

В матче 1/8 Кубка Либертадорес между «Флуминенсе» и «Аргентинос Хуниорс», что проходил в ночь со вторника на среду, Марсело на 58-й минуте получил прямую красную карточку за фол на 29-летнем аргентинце Лусиано Санчесе (перед просмотром видео предупреждаем, что кадры шокирующие).

Марсело сразу осознал произошедшее - поле бразилец покидал в слезах. Матч закончился вничью 1:1 - вскоре после трагического эпизода удалился вратарь «Аргентинос Хуниорс» Мартин Ариас, и гости на последних минутах смогли сравнять счет.

3 комментария

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Отец Абду
Просто жесть... Блин, Марсело не грязный игрок, думаю ему тоже тяжело это видеть...
+4
0
+4
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Artem Gavrishov
Ну здесь нет умысла. Здоровья пострадавшему..
+1
0
+1
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Денис Т.
Почему я не послушал предупреждение о шокирующих кадрах.
0
0
0
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