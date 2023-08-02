Бразилец в слезах покидал поле.

В матче 1/8 Кубка Либертадорес между «Флуминенсе» и «Аргентинос Хуниорс», что проходил в ночь со вторника на среду, Марсело на 58-й минуте получил прямую красную карточку за фол на 29-летнем аргентинце Лусиано Санчесе (перед просмотром видео предупреждаем, что кадры шокирующие).

Марсело сразу осознал произошедшее - поле бразилец покидал в слезах. Матч закончился вничью 1:1 - вскоре после трагического эпизода удалился вратарь «Аргентинос Хуниорс» Мартин Ариас, и гости на последних минутах смогли сравнять счет.