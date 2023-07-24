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Кай Хавертц назвал легенду «Реала» лучшим защитником, против которого он играл

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Специально для телеканала ESPN UK Кай Хавертц и Букайо Сака проинтервьюировали друг друга.

Англичанин попросил своего нового одноклубника назвать лучшего защитника, с которым немец когда-либо сталкивался на футбольном поле. Кай считает своим сильнейшим противником Серхио Рамоса.

В официальных матчах на клубном уровне Хавертц и Рамос встречались лишь один раз. Это было в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов сезона 2020/21 между «Челси» и «Реалом». Кай и Серхио в том матче отыграли по 90 минут, но не сумели отметиться результативными действиями.

Немец этим летом перебрался из «Челси» в «Арсенал». Сумма трансфера составила 70 млн евро. Сейчас Хавертц вместе с новой командой находится в предсезонном туре по США. В матче «канониров» против сборной звезд МЛС Кай забил гол.

А вот Рамос пока без команды. Этим летом он расстался с «ПСЖ» и все еще не обзавелся новой клубной пропиской. Серхио интересуются «Интер Майами», утверждает Diario Sport. По данным Cadena SER, защитник хотел бы вернуться в «Севилью» и закончить там карьеру, но клуб не заинтересован в трансфере игрока.

Найдет ли Рамос новый клуб к старту сезона? Может, он останется в Европе и вновь встретится с Хавертцом на футбольном поле?

7 комментариев

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corazón blanco
Рамоса лучшим называл не только Кай, но и Неймар и многие другие. Но самое ценное, это то, что такие монстры оборонительного цеха, как Мальдини, Барези, Беккенбауэр, Кьеллини также называли его лучшим защитником. Это действительно говорит о многом. Великий игрок.
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Хазяин
за футболом слежу всего годов 12-13, и Рамос лучший защитник которого я видел
+6
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Rustam Mambeyev
Серёга топ защитник. Жаль, конечно возраст уже.
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SHERLS
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Ответ Хазяин
за футболом слежу всего годов 12-13, и Рамос лучший защитник которого я видел
Вспоминаю ,когда Интер выйграл ЛЧ ,то Месси никак не мог пройти Майкона ,что он только не делал ,и бил по ногам и хватался за футболку ,но Майкона так и не обыграл-это было великолепно!!!
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Дядя Тима
Ответ SHERLS
Вспоминаю ,когда Интер выйграл ЛЧ ,то Месси никак не мог пройти Майкона ,что он только не делал ,и бил по ногам и хватался за футболку ,но Майкона так и не обыграл-это было великолепно!!!
На моей память Майкон хороший крайний защитник который кроме 2-3 лет в Интере больше ничем не запомнился ,рамос выиграл все и с клубом и сборной )походу карьеры кстати сменив позицию с пз на цз
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