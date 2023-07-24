7 комментариев

Специально для телеканала ESPN UK Кай Хавертц и Букайо Сака проинтервьюировали друг друга.

Англичанин попросил своего нового одноклубника назвать лучшего защитника, с которым немец когда-либо сталкивался на футбольном поле. Кай считает своим сильнейшим противником Серхио Рамоса.

В официальных матчах на клубном уровне Хавертц и Рамос встречались лишь один раз. Это было в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов сезона 2020/21 между «Челси» и «Реалом». Кай и Серхио в том матче отыграли по 90 минут, но не сумели отметиться результативными действиями.

Немец этим летом перебрался из «Челси» в «Арсенал». Сумма трансфера составила 70 млн евро. Сейчас Хавертц вместе с новой командой находится в предсезонном туре по США. В матче «канониров» против сборной звезд МЛС Кай забил гол.

А вот Рамос пока без команды. Этим летом он расстался с «ПСЖ» и все еще не обзавелся новой клубной пропиской. Серхио интересуются «Интер Майами», утверждает Diario Sport. По данным Cadena SER, защитник хотел бы вернуться в «Севилью» и закончить там карьеру, но клуб не заинтересован в трансфере игрока.

Найдет ли Рамос новый клуб к старту сезона? Может, он останется в Европе и вновь встретится с Хавертцом на футбольном поле?