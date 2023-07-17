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Неутомимый Лука. Полузащитник «Реала» дважды за неделю принял участие в благотворительном турнире по теннису

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А мог бы попивать коктейли на пляже.

37-летний Лука Модрич, несмотря на свой возраст, остается одним из величайших игроков современного футбола. В новом сезоне, который станет для него уже двенадцатым в «Реале», он наверняка вновь будет ключевой фигурой в системе Карло Анчелотти.

Ну а пока отпуск не кончился, неутомимый хорват попробовал себя в новом виде спорта.

За последнюю неделю Модрич аж дважды принял участие в благотворительном теннисном турнире «Гейм, сет, Хорватия», который организовывает фонд именитого теннисиста Марина Чилича.

13 июля состоялся первый турнир, и футбольное сообщество там представлял на только Лука, но и Иван Перишич с Матео Ковичичем. Модрич выступал в паре с Чиличем, и они вместе стали победителями соревнования, обыграв в финале пару Перишич — Иван Додиг.

Сегодня, 17 июля, Лука вновь появился на корте во втором раунде турнира. Среди участников он был единственным футболистом, так как остальным игрокам уже пора было вернуться в свои клубы на предсезонку. И он снова задал жару!

Цель этих турниров — сбор средств на спортивные и игровые площадки для хорватских школ. Также, собирая на соревнования именитых хорватов, Чилич хочет привить детям любовь к спорту.

2 комментария

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Эль Иберико
Хорваты - грунтовики )
+1
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corazón blanco
Отличная акция.
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