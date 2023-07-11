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Бэйл рассказал, почему в «Реале» он редко говорил по-испански. Гарет привел странный аргумент

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Гарет Бэйл провел в Мадриде почти 10 лет. Все эти годы поклонники «Реала» обвиняли валлийца в том, что он так и не смог на должном уровне выучить испанский язык.

Действительно, Гарет предпочитал давать интервью, общаться с болельщиками по-английски. Тогда футболист объяснял это нежеланием говорить на иностранном языке, пока не овладеет им в совершенстве.

Перебравшись в «Лос-Анджелес, Бэйл первым делом поприветствовал местных фанатов на испанском языке. Возможно, так валлиец хотел доказать всем недовольным, что в «Мадриде» он успел выучить язык Сервантеса.

В беседе с The Times Бэйл рассказал, почему в «Реале» он редко говорил по-испански:

«Я мог бы говорить по-испански, но я не хотел этого делать, потому что мне хотелось жить спокойно, не привлекать лишнее внимание и не создавать вокруг себя шумиху.

Может, именно поэтому я подвергался дополнительному давлению, ведь я немногословен. Вероятно, меня просто не понимали как человека».

Поверим Гарету?

1 комментарий

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Антон
Вполне возможно. Не понимаю, не разговариваю, какое со мной интервью... Этично ли это - не уверен.
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