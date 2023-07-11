Гарет Бэйл провел в Мадриде почти 10 лет. Все эти годы поклонники «Реала» обвиняли валлийца в том, что он так и не смог на должном уровне выучить испанский язык.

Действительно, Гарет предпочитал давать интервью, общаться с болельщиками по-английски. Тогда футболист объяснял это нежеланием говорить на иностранном языке, пока не овладеет им в совершенстве.

Перебравшись в «Лос-Анджелес, Бэйл первым делом поприветствовал местных фанатов на испанском языке. Возможно, так валлиец хотел доказать всем недовольным, что в «Мадриде» он успел выучить язык Сервантеса.

В беседе с The Times Бэйл рассказал, почему в «Реале» он редко говорил по-испански:

«Я мог бы говорить по-испански, но я не хотел этого делать, потому что мне хотелось жить спокойно, не привлекать лишнее внимание и не создавать вокруг себя шумиху.

Может, именно поэтому я подвергался дополнительному давлению, ведь я немногословен. Вероятно, меня просто не понимали как человека».

Поверим Гарету?