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Мощное возможное будущее «Мадрида». Как клуб может выглядеть через пять лет

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Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Фран Гарсия Фран Гарсия
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Гонсалу Инасиу Гонсалу Инасиу
Альфонсо Дэвис Альфонсо Дэвис
Футбол Футбол

Некоторые трансферы уже официально совершены.

В летнее трансферное окно «Мадрид» снова раскошелился. За 103 млн евро в столицу Испании перебрался из «Дортмунда» Джуд Беллингем. Сегодня официально был оформлен вундеркинд «Фенербахче» Арда Гулер − 20 млн евро. Чуть ранее из «Райо Вальекано» выписали Франа Гарсию − 5 млн евро.

В клуб также отправляют великое множество других игроков из топ-клубов Европы, в том числе Килиана Мбаппе, Альфонсо Дэвиса и Ашрафа Хакими.

Мы решили спрогнозировать, как может выглядеть стартовый состав «Мадрида» через пять лет.

Вратарь − Тибо Куртуа

Несмотря на то, что ему будет 36 лет, бельгиец должен сохранить свое место, поскольку он считается одним из лучших вратарей в мировом футболе.

Правый защитник − Ашраф Хакими

Марокканца связывают с переходом на «Бернабеу». В прошлом месяце сообщалось, что он хотел бы вернуться в клуб, за который он провел девять матчей в период с 2017 по 2020 год.

Центральные защитники − Эдер Милитао, Гонсалу Инасиу

Милитао останется лидером центра защиты, а его партнером может стать португалец Инасиу, которого отправляют в «королевский клуб» из «Спортинга».

Левый защитник − Альфонсо Дэвис

Левый защитник «Баварии» Дэвис был связан с «Мадридом» после того, как стало известно, что он ждет предложения от клуба, затягивая переговоры по контракту с мюнхенцами.

Полузащита − Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга

Это трио полузащитников, вероятно, будет составлять основу мадридской команды на протяжении многих лет. Все три игрока уже высоко ценятся и будут становиться только лучше по мере приближения к своему расцвету.

Правый фланг − Родриго

Перед сезоном-2023/2024 Родриго взял одиннадцатый номер и он явно настроен на еще один большой сезон. Нет причин, по которым он может в будущем потерять место в старте.

Центрфорвард − Килиан Мбаппе

Сага о трансфере Мбаппе будет главной как минимум в это трансферное окно. Француз якобы хочет в команду Анчелотти, причем это может случиться как в это лето за деньги, так и в следующее свободным агентом.

Левый фланг − Винисиус Жуниор

Бразилец уже один из лучших вингеров в мировом футболе, маловероятно, что в ближайшие годы кто-то займет его фланг в «Мадриде». Уже очевидно, что игрок войдет в число легенд клуба.

В то время как стартовый состав выглядит очень сильным, скамейка также впечатляет. Там найдется место для Эндрика, Гюлера и Гарсии, которые будут претендовать на старт.

6 комментариев

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войд
С таким составом спокойно могут повторить 3лч подряд)
+4
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Raul14
Но Джуд не опорник
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зак
Менди на выход в любом случае, там есть Гарсия, он даже лучше Дэвиса, испанец короткий пас, бешаная скорость и не травматичен.. и на счет Вальверде он врдли уступит место в основной состав, а так у Реала собирается банда на 5-6 лет и это прекрасно.
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+2
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Низом Хурсанов
Я вижу светлое будущее моего Великого Реала! Дай Бог здоровья господину Пересу! Поистине, величайший президент Реала!💪💪💪
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Hip Top
Вратарём может стать Канисарес
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begadurdyyev@icloud.com
Вальверде?
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