Некоторые трансферы уже официально совершены.

В летнее трансферное окно «Мадрид» снова раскошелился. За 103 млн евро в столицу Испании перебрался из «Дортмунда» Джуд Беллингем. Сегодня официально был оформлен вундеркинд «Фенербахче» Арда Гулер − 20 млн евро. Чуть ранее из «Райо Вальекано» выписали Франа Гарсию − 5 млн евро.

В клуб также отправляют великое множество других игроков из топ-клубов Европы, в том числе Килиана Мбаппе, Альфонсо Дэвиса и Ашрафа Хакими.

Мы решили спрогнозировать, как может выглядеть стартовый состав «Мадрида» через пять лет.

Вратарь − Тибо Куртуа

Несмотря на то, что ему будет 36 лет, бельгиец должен сохранить свое место, поскольку он считается одним из лучших вратарей в мировом футболе.

Правый защитник − Ашраф Хакими

Марокканца связывают с переходом на «Бернабеу». В прошлом месяце сообщалось, что он хотел бы вернуться в клуб, за который он провел девять матчей в период с 2017 по 2020 год.

Центральные защитники − Эдер Милитао, Гонсалу Инасиу

Милитао останется лидером центра защиты, а его партнером может стать португалец Инасиу, которого отправляют в «королевский клуб» из «Спортинга».

Левый защитник − Альфонсо Дэвис

Левый защитник «Баварии» Дэвис был связан с «Мадридом» после того, как стало известно, что он ждет предложения от клуба, затягивая переговоры по контракту с мюнхенцами.

Полузащита − Джуд Беллингем, Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга

Это трио полузащитников, вероятно, будет составлять основу мадридской команды на протяжении многих лет. Все три игрока уже высоко ценятся и будут становиться только лучше по мере приближения к своему расцвету.

Правый фланг − Родриго

Перед сезоном-2023/2024 Родриго взял одиннадцатый номер и он явно настроен на еще один большой сезон. Нет причин, по которым он может в будущем потерять место в старте.

Центрфорвард − Килиан Мбаппе

Сага о трансфере Мбаппе будет главной как минимум в это трансферное окно. Француз якобы хочет в команду Анчелотти, причем это может случиться как в это лето за деньги, так и в следующее свободным агентом.

Левый фланг − Винисиус Жуниор

Бразилец уже один из лучших вингеров в мировом футболе, маловероятно, что в ближайшие годы кто-то займет его фланг в «Мадриде». Уже очевидно, что игрок войдет в число легенд клуба.

В то время как стартовый состав выглядит очень сильным, скамейка также впечатляет. Там найдется место для Эндрика, Гюлера и Гарсии, которые будут претендовать на старт.