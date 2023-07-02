Инсайды, откуда не ждали.

Рэпер Morad, друг защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими, заявил на своем концерте, что Килиан Мбаппе скоро перейдет в «Реал».

Этим летом возобновилась уже всем нам знакомая сага «перейдет ли Мбаппе в «Реал». На этот раз нападающий отправил письмо руководству парижского клуба с уведомлением о том, что он не собирается продлевать свой текущий контракт, который истекает в 2024 году. «ПСЖ» не намерен отпускать свой главный актив бесплатно, поэтому, как сообщается, клуб поставил Мбаппе ультиматум: либо он продлит контракт, либо его продадут.

«Мадрид», естественно, сразу выразил свою заинтересованность и теперь внимательно следит за развитием событий. Флорентино Перес очень хочет подписать игрока и готов потратить крупную сумму на его трансфер, однако в последние дни снова появились разговоры о том, что Килиан может согласиться на новый контракт с парижанами с устной договоренности о его продаже следующим летом.

И вот Morad вновь подливает масла в огонь. На своем концерте на фестивале Puro Latino в Мадриде рэпер заявил перед одним из треков:

«Не волнуйтесь, скоро вы получите Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу».

Естественно, вряд ли стоит воспринимать всерьез слова музыканта, но все же он является другом Хакими, который, в свою очередь, один из самых близких друзей Килиана и экс-игрок «Реала».

Что же, поживем — увидим.