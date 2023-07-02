«Реал» с большой вероятностью не станет подписывать Мбаппе в летнее трансферное окно, утверждает Marca.

В «Мадрид» уже перешел Хоселу, но немногие считают его футболистом основы. У «сливочных» на примете есть несколько игроков атаки, которые могут стать заменой Мбаппе. При этом по данным Marca, Хоселу может стать единственным футболистом атаки, которого «сливочные» подпишут в это трансферное окно.

Если в команде летом не появится новых игроков, состав «Мадрида» на следующий сезон может выглядеть так:

Как и пророчили многие эксперты, Родриго возьмет на себя роль основного форварда «сливочных» в грядущем сезоне. Атакующую мощь «Мадрида» поддержат Винисиус и Вальверде. Не будем забывать о разностороннем Беллингеме.

Как вам такой вариант? Какой состав «сливочных» предпочли бы видеть вы?