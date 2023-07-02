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Как может выглядеть состав «Реала», если летом клуб не подпишет Мбаппе?

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«Реал» с большой вероятностью не станет подписывать Мбаппе в летнее трансферное окно, утверждает Marca.

В «Мадрид» уже перешел Хоселу, но немногие считают его футболистом основы. У «сливочных» на примете есть несколько игроков атаки, которые могут стать заменой Мбаппе. При этом по данным Marca, Хоселу может стать единственным футболистом атаки, которого «сливочные» подпишут в это трансферное окно.

Если в команде летом не появится новых игроков, состав «Мадрида» на следующий сезон может выглядеть так:

Как и пророчили многие эксперты, Родриго возьмет на себя роль основного форварда «сливочных» в грядущем сезоне. Атакующую мощь «Мадрида» поддержат Винисиус и Вальверде. Не будем забывать о разностороннем Беллингеме.

Как вам такой вариант? Какой состав «сливочных» предпочли бы видеть вы?

4 комментария

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Mr. Galacticos
как угодно может выглядеть,в зависимости от травм и ротации!
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antonio_
Ответ Mr. Galacticos
как угодно может выглядеть,в зависимости от травм и ротации!
ну да, вместо алабы камавинга/начо/менди/Фран Гарсия, вместо кварахаля васес/начо, вместо рудигера алаба в центре. вместо камавинги кроос/тчуамени, вместо модрича вальверде, а браим вместо вальверде в атаку
+1
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antonio_
Есть плюсв этом схеме, Камавинга не в защите, но есть и минус - вальверде атакующий
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Rodionreal
Посмотрим на Белингима, но правых защитников надо усилить
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