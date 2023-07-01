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«Выигрываем 5:0, а он швыряет бутсы. Не знаю, поблагодарил ли товарищей за индивидуальные награды». Бэйл рассказал, каково играть вместе с Роналду

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У Гарета Бэйла все хорошо: в январе он завершил футбольную карьеру, и сейчас спокойно уделяет время другим видам спорта. Но периодически Гарету приходится отвечать на вопросы о футболе, и на этой неделе он вспомнил отрезок карьеры, когда играл вместе с Криштиану Роналду.

Ronaldo to Juventus: Gareth Bale the big winner from Cristiano transfer | Goal.com

«Он был в порядке. Но у него были особенные моменты. Например, если мы выигрываем 5:0, а он не забивает, он приходит и швыряет бутсы, как будто злится. Это как если бы твоя команда выиграла на Кубке Райдера (элитный турнир по гольфу), но ты не получил ни одного очка, поэтому ты злишься.

Он был хорошим парнем, ничего плохого, у нас не было никаких проблем. Многие люди могут испугаться его поведения, но если ты не боишься, то все в порядке.

Поблагодарил ли Роналду товарищей по команде за индивидуальные награды? Не знаю... Думаю, да, но... Да, поблагодарил», - сказал валлиец, улыбаясь.

Похоже, что некоторые «мифы» о Криштиану Роналду и его характере на самом деле являются правдой. Хотя он, несомненно, является одним из лучших в истории, он также весьма эгоцентричен.

Неизвестно, о каком именно матче говорит Бэйл, но «Реал несколько раз громил соперников 5-0 без голов Роналду:

• против «Бетиса» в сезоне-2015/16;

• еще раз «Бетис», но в сезоне-2013/14;

• против «Альмерии» в сезоне-2013/14.

Бэйл провел 157 матчей вместе с Роналду, у них 41 совместный гол.

Gareth Bale's response to Cristiano Ronaldo rift and feelings on his Man Utd return - Mirror Online

3 комментария

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Али Магомедов
Вижу имя Бэйла, вспоминаю 3 вещи: его крутейшие проходы за Тоттэнхем по флангу, гол через себя за Реал, любовь к гольфу 😁
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TalSer
Ответ GerbertS
я ему говорю: "Рон, не ори, спать мешаешь на скамье! А ему - пофиг..."
Да уж, Бэйл же всю карьеру в Реале на скамейке сидел
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