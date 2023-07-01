У Гарета Бэйла все хорошо: в январе он завершил футбольную карьеру, и сейчас спокойно уделяет время другим видам спорта. Но периодически Гарету приходится отвечать на вопросы о футболе, и на этой неделе он вспомнил отрезок карьеры, когда играл вместе с Криштиану Роналду.

«Он был в порядке. Но у него были особенные моменты. Например, если мы выигрываем 5:0, а он не забивает, он приходит и швыряет бутсы, как будто злится. Это как если бы твоя команда выиграла на Кубке Райдера (элитный турнир по гольфу), но ты не получил ни одного очка, поэтому ты злишься.

Он был хорошим парнем, ничего плохого, у нас не было никаких проблем. Многие люди могут испугаться его поведения, но если ты не боишься, то все в порядке.

Поблагодарил ли Роналду товарищей по команде за индивидуальные награды? Не знаю... Думаю, да, но... Да, поблагодарил», - сказал валлиец, улыбаясь.

Похоже, что некоторые «мифы» о Криштиану Роналду и его характере на самом деле являются правдой. Хотя он, несомненно, является одним из лучших в истории, он также весьма эгоцентричен.

Неизвестно, о каком именно матче говорит Бэйл, но «Реал несколько раз громил соперников 5-0 без голов Роналду:

• против «Бетиса» в сезоне-2015/16;

• еще раз «Бетис», но в сезоне-2013/14;

• против «Альмерии» в сезоне-2013/14.

Бэйл провел 157 матчей вместе с Роналду, у них 41 совместный гол.