Перейдет ли Киллиан Мбаппе в «Мадрид» – загадка, над которой ломают голову фанаты клуба, эксперты и нейтральные болельщики.

В инфополе инсайдеры делятся противоречивой информацией. Кто-то утверждает, что француз уже согласовал контракт с «Реалом», некоторые считают, что игрок переедет на «Бернабеу» в следующем году. Одно очевидно точно – отношения Килиана и «Мадрида» очень запутаyнны.

Меж тем у «сливочных» все еще нет статусного нападающего. После ухода Бензема «королевский клуб» подписал Хоселу, но не все видят в испанце футболиста, который способен выступать регулярно, качественно и результативно.

Если в летнее трансферное окно «Реал» не подпишет Килиана, клуб, вероятно, сосредоточится на поиске альтернативного варианта. Давайте пофантазируем о том, кто может присоединиться к «сливочным» в ближайшее время.

5 нападающих, которые могут перейти в «Мадрид» вместо Мбаппе

Душан Влахович

«Сливочные» могут арендовать серба у «Ювентуса» с правом выкупа, сообщает Football España. По данным La Gazzetta dello Sport, Душаном также интересуются «Бавария», «Челси», «ПСЖ» и «Ньюкасл».

Тransfermarkt оценивает стоимость Влаховича в 70 млн евро. В прошлом сезоне нападающий провел за «Юве» 42 матча во всех соревнованиях, на его счету – 14 голов и 4 ассиста.

Рандаль Коло-Муани

Разносторонний нападающий «Айнтрахта» провел впечатляющий сезон. За 46 матчей в составе франкфуртского клуба он забил 23 гола и отдал 17 ассистов.

За Коло-Муани внимательно следят «Бавария» и «МЮ», пишет L’Equipe. Французом интересовался «Мадрид», но, по данным источника, «сливочные» почти отказались от идеи подписания нападающего. «Айнтрахт» может продать Коло-Муани за 60-70 млн евро и 30-40 млн евро в качестве бонусных выплат.

Лаутаро Мартинес

В борьбе за аргентинца «Мадриду» придется конкурировать с «Челси», утверждает The Times. Пока кажется, что лондонцы подобрались чуть ближе к подписанию Лаутаро.

В прошлом сезоне Мартинес провел за «Интер» 57 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 11 ассистов. Не будем забывать, что в конце 2022 года аргентинец стал чемпионом мира. Тransfermarkt оценивает стоимость Лаутаро в 85 млн евро.

Хулиан Альварес

Еще один чемпион мира, который может перебраться на «Бернабеу». Издание Goal со ссылкой на Fichajes сообщает, что в юноше руководство «сливочных» видит перспективного сменщика Бензема. По данным источника, сумма трансфера может составить 50 млн евро.

Хулианом также интересуется «Бавария», утверждает Bild, добавляя, что в «Сити» игрока не считают неприкосновенным. При этом по данным журналиста Сесара Луиса Мерло, Альварес расстанется с «горожанами», только если получит предложение от топ-клуба.

Роберто Фирмино

«Реал» не первый год проявляет интерес к бразильцу, который этим летом покинул «Ливерпуль» в статусе свободного агента. По информации Фабрицио Романо, Бобби попал в список форвардов, которых рассматривает «королевский клуб».

Хосе Луис Санчес утверждает, что «Мадрид» отказался от идеи трансфера Фирмино, а по данным журналиста Бена Джейкобса бразилец с огромной вероятностью переберется в Саудовскую Аравию. В своем последнем сезоне за «Ливерпуль» Бобби провел 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 5 ассистов.

У «Мадрида» на прицеле есть еще два нападающих – Харри Кейн и Виктор Осимхен. Но «сливочных» смущает слишком высокая цена за игроков, пишет Football España. За Кейна активно взялась «Бавария», а Осимхеном, кажется, интересуются все топ-клубы, которым нужно усилить атаку. По данным Sky Sport, «Наполи» не смог согласовать новый контракт с нигерийцем. За нападающего неаполитанцы потребуют более 150 млн евро.

Кто из нападающих в итоге окажется в «Мадриде» к началу следующего сезона? Может, «королевский клуб» больше никого не подпишет летом? Делитесь в комментариях своим мнением.