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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде выложил у себя на странице видео, посвященное появлению на свет его младшего сына.

Напомним, по слухам жена уругвайца могла потерять ребенка - из-за этого Феде даже подрался с футболистом «Вильярреала» Алексом Баэну, который во время матча чемпионата позволили себе высказаться на тему возможного выкидыша.

К счастью, с малышом и мамой все хорошо - Баутиста Вальверде Бонино появился на свет 25 июня.