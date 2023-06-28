Неожиданная трансферная новость.

По информации El Nacional, Федерико Вальверде в ближайшее врем может переехать в Англию - «Ливерпуль» готов заплатить за уругвайца 90 миллионов фунтов.

После перехода в «Реал» Джуда Беллингема и продления контрактов с Кроосом и Модричем в полузащите у Мадрида явный перебор исполнителей - в конце прошлого сезона из-за этого в составе не проходил другой звездный новичок - Орельен Тчуамени.

Кроме того, по информации As, Карло Анчелотти собирается перестроить схему «Реала» - с 4-3-3 мадридцы перейдут на 4-3-1-2 и сделают ставку на молодых футболистов. В качестве «десятки» будет использоваться как раз Джуд Беллингем.