Говорит Мадрид
Блог

Алаба встретился с Хакими и многое другое. 10 фото того, как игроки «Мадрида» наслаждаются летним отпуском

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Хесус Вальехо Хесус Вальехо
Давид Алаба Давид Алаба
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Лука Модрич Лука Модрич
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Неймар Неймар
Джимми Батлер Джимми Батлер
Футбол Футбол

Живут в кайф.

Международный перерыв официально завершен. Звезды «Мадрида» отправились в отпуск и наслаждаются теплыми летними деньками.

Винисиус с бразильской певицей Аниттой

Родриго с Неймаром и легендой НБА Джимми Батлером

Джуд Беллингем со своим братом Джобом, который подписал контракт с «Сандерлендом»

Эдуардо Камавинга и братья Амрабат в Марокко

Алаба встретился с Хакими

Куртуа с женой

Лука Модрич делает все, что угодно, но не отдыхает!

Феде Вальверде с сыном

Хесус Вальехо женится!

Анчелотти тренируется в Ванкувере

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asker Nourusov
Анчи красавчик!!!, ни минуты отдыха, чувствую новый сезон возьмёт требл !!!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий