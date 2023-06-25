Алаба встретился с Хакими и многое другое. 10 фото того, как игроки «Мадрида» наслаждаются летним отпуском
Живут в кайф.
Международный перерыв официально завершен. Звезды «Мадрида» отправились в отпуск и наслаждаются теплыми летними деньками.
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