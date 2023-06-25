Живут в кайф.

Международный перерыв официально завершен. Звезды «Мадрида» отправились в отпуск и наслаждаются теплыми летними деньками.

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