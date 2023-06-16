Всем очень мешали травмы.

Лори Каннингем

Лори перешел в «Реал» из «Вест Бромвича». Сумма трансфера в размере 1 миллиона евро стала самой большой в истории клуба на тот момент.

В «Реале» он выиграл один титул Ла Лиги и два Кубка Испании. Главной же проблемой Каннингема, как и других англичан в этом посте, стали постоянные травмы, из-за которых он не смог реализовать весь свой потенциал в Мадриде.

Англичанин погиб в автокатастрофе 15 июля 1989 года в возрасте 33 лет.

Стоимость: 1 миллионов евро

Сезоны: 1979 – 1982

Кол-во сыгранных матчей: 66

Голы / Голевые передачи: 20 голов

Стив Макманаман

Стоимость: 35 миллионов евро

Сезоны: 1999 – 2003

Кол-во сыгранных матчей: 158

Голы / Голевые передачи: 14 / 59

Дэвид Бекхэм

Стоимость: 35 миллионов евро

Сезоны: 2003 – 2007

Кол-во сыгранных матчей: 159

Голы / Голевые передачи: 20 / 59

Майкл Оуэн

Стоимость: 9 миллионов евро

Сезоны: 2004 – 2005

Кол-во сыгранных матчей: 45

Голы / Голевые передачи: 16 / 4

Джонатан Вудгейт

Стоимость: 15 миллионов евро

Сезоны: 2004 – 2006

Кол-во сыгранных матчей: 14

Голы / Голевые передачи: 1 / 0

Бонус

Чуть не забыли про Гэвина Харриса, героя популярного фильма «Гол» и продолжения, непосредственно связанного с «Реалом» - «Гол-2». Играл английского футболиста американец с итальянскими корнями Алессандро Нивола.