Беллингем - 6-й англичанин в истории «Реала»: вспоминаем, кто приезжал покорять Мадрид до него
Всем очень мешали травмы.
Лори Каннингем
Лори перешел в «Реал» из «Вест Бромвича». Сумма трансфера в размере 1 миллиона евро стала самой большой в истории клуба на тот момент.
В «Реале» он выиграл один титул Ла Лиги и два Кубка Испании. Главной же проблемой Каннингема, как и других англичан в этом посте, стали постоянные травмы, из-за которых он не смог реализовать весь свой потенциал в Мадриде.
Англичанин погиб в автокатастрофе 15 июля 1989 года в возрасте 33 лет.
Стоимость: 1 миллионов евро
Сезоны: 1979 – 1982
Кол-во сыгранных матчей: 66
Голы / Голевые передачи: 20 голов
Стив Макманаман
Стоимость: 35 миллионов евро
Сезоны: 1999 – 2003
Кол-во сыгранных матчей: 158
Голы / Голевые передачи: 14 / 59
Дэвид Бекхэм
Стоимость: 35 миллионов евро
Сезоны: 2003 – 2007
Кол-во сыгранных матчей: 159
Голы / Голевые передачи: 20 / 59
Майкл Оуэн
Стоимость: 9 миллионов евро
Сезоны: 2004 – 2005
Кол-во сыгранных матчей: 45
Голы / Голевые передачи: 16 / 4
Джонатан Вудгейт
Стоимость: 15 миллионов евро
Сезоны: 2004 – 2006
Кол-во сыгранных матчей: 14
Голы / Голевые передачи: 1 / 0
Бонус
Чуть не забыли про Гэвина Харриса, героя популярного фильма «Гол» и продолжения, непосредственно связанного с «Реалом» - «Гол-2». Играл английского футболиста американец с итальянскими корнями Алессандро Нивола.
Первый год в основе, потом три в ротации.