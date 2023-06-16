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Беллингем - 6-й англичанин в истории «Реала»: вспоминаем, кто приезжал покорять Мадрид до него

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Стив Макманаман
Футбол Футбол

Всем очень мешали травмы.

Лори Каннингем

Лори перешел в «Реал» из «Вест Бромвича». Сумма трансфера в размере 1 миллиона евро стала самой большой в истории клуба на тот момент.

В «Реале» он выиграл один титул Ла Лиги и два Кубка Испании. Главной же проблемой Каннингема, как и других англичан в этом посте, стали постоянные травмы, из-за которых он не смог реализовать весь свой потенциал в Мадриде.

Англичанин погиб в автокатастрофе 15 июля 1989 года в возрасте 33 лет.

Стоимость: 1 миллионов евро

Сезоны: 1979 – 1982

Кол-во сыгранных матчей: 66

Голы / Голевые передачи: 20 голов

Стив Макманаман

Стоимость: 35 миллионов евро

Сезоны: 1999 – 2003

Кол-во сыгранных матчей: 158

Голы / Голевые передачи: 14 / 59

Дэвид Бекхэм

Стоимость: 35 миллионов евро

Сезоны: 2003 – 2007

Кол-во сыгранных матчей: 159

Голы / Голевые передачи: 20 / 59

Майкл Оуэн

Стоимость: 9 миллионов евро

Сезоны: 2004 – 2005

Кол-во сыгранных матчей: 45

Голы / Голевые передачи: 16 / 4

Джонатан Вудгейт

Стоимость: 15 миллионов евро

Сезоны: 2004 – 2006

Кол-во сыгранных матчей: 14

Голы / Голевые передачи: 1 / 0

Бонус

Чуть не забыли про Гэвина Харриса, героя популярного фильма «Гол» и продолжения, непосредственно связанного с «Реалом» - «Гол-2». Играл английского футболиста американец с итальянскими корнями Алессандро Нивола.

6 комментариев

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Mr. Galacticos
для меня открытием было,что проведя по 4 года каждый, Бекхем и Макманаман набили почти одинаковую статистику голы/голевые пасы,с разницей в несколько мячей победил Бекхем,но мало кто знает,что Стиви Макманаман был в опале почти весь период игры за Реал (в основе выходил чуть больше года из 4,в основном - на замены)...выходит,что Стиви был на порядок круче Бекхема😃😃😃
+3
0
+3
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vzi
Ответ Mr. Galacticos
для меня открытием было,что проведя по 4 года каждый, Бекхем и Макманаман набили почти одинаковую статистику голы/голевые пасы,с разницей в несколько мячей победил Бекхем,но мало кто знает,что Стиви Макманаман был в опале почти весь период игры за Реал (в основе выходил чуть больше года из 4,в основном - на замены)...выходит,что Стиви был на порядок круче Бекхема😃😃😃
В те годы в Мадриде не ценили таких скромных, трудолюбивых игроков.
Первый год в основе, потом три в ротации.
+2
0
+2
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fed()$
Лол, что автор курит? Бэкхему мешали травмы, что? Оуэн провел полноценный сезон, 36 матчей в чемпионате, какие травмы?
+1
0
+1
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Mr. Galacticos
Каннингем (похож по звучанию на Беллингема) был очень ярким и одаренным игроком,жаль,что не удалось реализовать весь потенциал - травмы
0
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Maksat S
Была статья как то, о важнейшей роли Макманамана в до-галактиковском периоде Реала. Он был связующим звеном и центром раздевалки. Избавившись от Стива и Макелеле и купив Бекхэма с Роналдо - Реал забыл что такое победа в ЛЧ
0
0
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Mr. Galacticos
Ответ vzi
В те годы в Мадриде не ценили таких скромных, трудолюбивых игроков. Первый год в основе, потом три в ротации.
как и Макелеле,Жереми,Консейсао...
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