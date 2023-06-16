Большая честь!

Феде Вальверде уже давным-давно покинул Уругвай и заработал себе славу потрясающего игрока в Мадриде, но о нем все равно не забывают на родине.

Прежде чем стать звездой Испании, полузащитник делал свои первые шаги в профессиональном футболе в уругвайском «Пеньяроле». И сегодня клуб решил отметить достижения своего воспитанника, назвав в его честь поле в своем спортивном городке.

Феде вместе со своей семьей, конечно же, приехал на церемонию переименования, и для игрока это был очень эмоциональный момент.

После торжественного открытия Вальверде лишь в нескольких словах объяснил, как много для него значит это событие:

«Это сон. Я не могу в это поверить, конечно, я пойду домой и буду думать, правда это или нет».

Это правда! И Феде этого достоин.