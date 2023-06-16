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Не смог сдержать слез. Клуб детства Вальверде одним поступком растрогал полузащитника «Мадрида»

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Большая честь!

Феде Вальверде уже давным-давно покинул Уругвай и заработал себе славу потрясающего игрока в Мадриде, но о нем все равно не забывают на родине.

Прежде чем стать звездой Испании, полузащитник делал свои первые шаги в профессиональном футболе в уругвайском «Пеньяроле». И сегодня клуб решил отметить достижения своего воспитанника, назвав в его честь поле в своем спортивном городке.

Феде вместе со своей семьей, конечно же, приехал на церемонию переименования, и для игрока это был очень эмоциональный момент.

После торжественного открытия Вальверде лишь в нескольких словах объяснил, как много для него значит это событие:

«Это сон. Я не могу в это поверить, конечно, я пойду домой и буду думать, правда это или нет».

Это правда! И Феде этого достоин.

1 комментарий

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corazón blanco
Красивый поступок от Пеньяроля. Феде здорово проставляет свой клуб и Уругвай в целом.
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