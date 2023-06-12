11 комментариев

Теперь официально: у «Мадрида» новая «семерка»!

Начиная с сезона 2023/24 под легендарным номером «7» будет играть Винисиус. Предыдущий его обладатель Эден Азар покинул клуб, поэтому номер стал вакантным. После ухода Криштиану Роналду под «семеркой» играл Мариано Диас и Азар, будем надеяться, что Винисиус сможет стать достойным продолжателем дела CR7.

Родриго тоже пошел на повышение и получил «11» номер, который освободил Марко Асенсио, а ранее под ним играл Гарет Бэйл. Бразилец начнет новый сезон под знаковой цифрой в стартовом составе.

А «20» номер Вини взял новичок команды Фран Гарсия.