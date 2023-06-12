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Винисиус и Родриго поменяли номера: новая эпоха в «Мадриде»

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Теперь официально: у «Мадрида» новая «семерка»!

Начиная с сезона 2023/24 под легендарным номером «7» будет играть Винисиус. Предыдущий его обладатель Эден Азар покинул клуб, поэтому номер стал вакантным. После ухода Криштиану Роналду под «семеркой» играл Мариано Диас и Азар, будем надеяться, что Винисиус сможет стать достойным продолжателем дела CR7.

Родриго тоже пошел на повышение и получил «11» номер, который освободил Марко Асенсио, а ранее под ним играл Гарет Бэйл.  Бразилец начнет новый сезон под знаковой цифрой в стартовом составе.

А «20» номер Вини взял новичок команды Фран Гарсия.

11 комментариев

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kenan 777
а ещё под номером 7 играл великий Рауль...
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Андрей Хенто
Винисиус заслужил этот игровой номер, надеюсь, что сможет соответствовать статусу и это дополнительная ответственность поможет ему больше сосредоточиться на футболе.
+3
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Андрей Хенто
Ответ kenan 777
а ещё под номером 7 играл великий Рауль...
А еще Раймон Копа, Амансио, Хуанито - тоже легендарные личности. В Мадриде у 7-го номера великая история и большая честь носить футболку с таким номером.
+1
0
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Андрей Хенто
А еще Раймон Копа, Амансио, Хуанито - тоже легендарные личности. В Мадриде у 7-го номера великая история и большая честь носить футболку с таким номером.
Мариано,Азар)
+1
0
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am!go
Ответ Ахимассс
А 9-ка чья будет?
Кейн
+2
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Ахимассс
А 9-ка чья будет?
0
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yusupov_kazbek@icloud.com
Диас 10 возьмет
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Ismail Seraliew
Очень хорошо супер пупер
0
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Rad0
Ответ Андрей Хенто
А еще Раймон Копа, Амансио, Хуанито - тоже легендарные личности. В Мадриде у 7-го номера великая история и большая честь носить футболку с таким номером.
По-моему, легендарность 7 номера перекочевала в Реал из Манчестер Юнайтед вместе с Роналду.
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Adi Sars
Ответ Ахимассс
А 9-ка чья будет?
9ку получит Хоселу
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Виктор_1979
Ответ Ахимассс
А 9-ка чья будет?
Кокорино или Дзюбиньо
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