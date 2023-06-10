Говорит Мадрид
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Решение все еще не принято. Модрич получил новое предложение из Саудовской Аравии, и оно заставило его задуматься

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Эти ребята умеют уговаривать.

Совсем недавно хорватские и испанские издания сообщали, что Лука Модрич, решив провести еще один сезон в «Реале», согласился на продление контракта. Однако, судя по всему, полузащитник все еще рассматривает возможность переезда на Ближний Восток.

Сегодня Рамон Альварес, специализирующийся на инсайдах из «Мадрида», огорошил фанатов, заявив, что Лука раздумывает об отъезде в Саудовскую Аравию.

Игрок получил новое предложение с крайне заманчивыми условиями: контракт на 2 года с зарплатой в размере 50—75 миллионов в сезон. Также, вероятно, у него будет возможность воссоединиться с экс-товарищем по команде Серхио Рамосом.

Альварес уверяет, что хорват серьезно рассматривает предложенную возможность, так что он вполне может покинуть «Мадрид» этим летом.

1 комментарий

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Ray_F
Учитывая что Канте дали 100 млн, Модрич может выбить как минимум не меньше!
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