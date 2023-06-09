Ферлан Менди получил травму большеберцовой кости и не сможет принять участие в ближайших матчах сборной Франции.

Левый защитник «Мадрида» попал в заявку Дидье Дешама на отборочные матчи на Евро вместе с еще двумя представителями «сливочных» – Камавингой и Тчуамени.

Травма Менди вынудила французов вызвать полузащитника «Марселя» Жордана Верету, а это значит, что Ферлана на левом фланге заменит Камавинга.

В этом сезоне Менди серьезно мешали травмы. Ожидается, что 28-летний защитник вовремя восстановится и присоединится к «Реалу» во время предсезонки в конце месяца.