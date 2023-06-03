Сегодня официально подтвердили его уход.

Испанец Марко Асенсио долгие семь лет защищал цвета «Мадрид». И сегодня стало известно о том, что следующий сезон он начнет в другом клубе.

Игрок выложил видео, в котором прощается с болельщиками. Ниже расшифровка трогательного видеообращения, которое он записал.

«Дорогие мадридисты, сегодня обращаюсь к вам с комком в горле и сердцем, полным смешанных чувств.

С самого раннего детства «Мадрид» стал моей страстью, мечтой и моей самой заветной целью. В течение этих замечательных лет мне посчастливилось воплотить эту мечту в жизнь.

Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою глубочайшую благодарность клубу, его президенту, совету директоров, тренерам и всем тем людям, которые неустанно работают за кулисами, чтобы сделать этот клуб таким особенным.

Я также хотел бы упомянуть своих товарищей по команде. Вместе мы пережили моменты славы, сражались в каждой битве и праздновали незабываемые победы.

Но я не могу забыть истинную причину быть частью «Мадрида« − его невероятных болельщиков. Вы − душа и двигатель этого клуба. Ваша страсть, ваша поддержка и ваша безусловная любовь − это то, что заставляет отдавать нас все силы в каждой игре и проживать незабываемые ночи, которые я всегда буду носить с собой.

Однако пришло время, когда я должен принять трудно решение. В своей карьере я решил начать новое путешествие, в поисках проекта, в котором я смогу достичь новых целей.

Спасибо вам, дорогие мадридисты, за вашу нестандартную поддержку. Мы еще встретимся на этом прекрасном пути».