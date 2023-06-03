Вальверде пообщался с болельщиками с помощью The Residency – приложения, которое позволяет фанатам задавать вопросы футболистам.

Одна поклонница попросила Федерико рассказать, кто из игроков «Мадрида» нравится сыну полузащитника больше всего. Ответ Вальверде кажется немного предсказуемым:

«Вини, Вини, а я на втором месте!»

Сына Вальверде зовут Бенисио, похоже, у них с Вини взаимная симпатия. Бразилец частенько оставляет милые комментарии под фотографиями мальчика в соцсетях Федерико.

И еще: «Семья».

Да и на совместном фото Вини и Бенисио выглядят счастливыми.

Бенисио родился в 2020 году, но уже отлично разбирается в футболе, считают фанаты «Реала». Они оценили выбор ребенка:

💭 «Черт, а парень уже разбирается в этой игре. Так держать!»

💭 «А потом говорят, что Винисиус подает плохой пример. Уважаю выбор мальчика».

💭 «Слишком мило. Говорят, Перес заплакал, прочитав это».

А как вам футбольные предпочтения Бенисио?