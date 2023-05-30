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9 игроков «Мадрида», которые на этой неделе могут сыграть свой последний матч за клуб

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Реал Мадрид Реал Мадрид
Дани Себальос Дани Себальос
Начо Фернандес Начо Фернандес
Марко Асенсио Марко Асенсио
Ла Лига Ла Лига
Мариано Диас Мариано Диас
Эден Азар Эден Азар
Андрей Лунин Андрей Лунин
Ферлан Менди Ферлан Менди
Карим Бензема Карим Бензема
Альваро Одриосола Альваро Одриосола
Футбол Футбол

Некоторые давно не помогают команде.

В воскресенье «Мадрид» закроет сезон Ла Лиги матчем против «Атлетика» из Бильбао. Эта игра может стать последней для девятерых игроков «сливочных».

Называем имена от наиболее вероятных к наименее.

Мариано Диас. Его контракт с клубом истекает через месяц, и шансов, что он продолжит карьеру на «Бернабеу», ноль.

Начо, Дани Себальос и Марко Асенсио. Эта тройка вряд ли согласится на продление контрактов. Однако как считает Marca, клуб предпримет последнюю попытку.

Ферлан Менди. Травмы француза − главная причина, по которой от защитника хотят избавиться. На подходе есть Фран Гарсия, а к Менди проявляют интересы клубы АПЛ.

Эден Азар и Андрей Лунин. Зарплата Азара уже давно вошла в историю и она лежит камнем на зарплатной ведомости команды. Контракт украинца истекает в следующем сезоне, но он недоволен количеством игрового времени.

Альваро Одриосола. В этом сезоне в общей сложности защитник сыграл 92 минуты. Учитывая интерес со стороны «Сосьедада» и «Бильбао», его нужно отпустить.

Карим Бензема. Получил выгодное предложение с Ближнего Востока. Настолько выгодное, что устоять сложно. Однако похоже, что сам игрок склоняется к еще одному году в Испании.

С кем бы вы попрощались, а кого бы оставили в «Мадриде»? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Андрей Хенто
Лично я бы хотел чтобы продали Менди. Француз отдал всего себя и за первые два сезона ему благодарность, но слишком частые травмы + возвращение Гарсии. Лунина тоже стоит продать, так как молодой вратарь должен получать постоянную игровую практику. Мариано понятно на выход, остальных бы оставил. То, что смогут сбагрить Азара не верится.
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