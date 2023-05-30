Некоторые давно не помогают команде.

В воскресенье «Мадрид» закроет сезон Ла Лиги матчем против «Атлетика» из Бильбао. Эта игра может стать последней для девятерых игроков «сливочных».

Называем имена от наиболее вероятных к наименее.

Мариано Диас. Его контракт с клубом истекает через месяц, и шансов, что он продолжит карьеру на «Бернабеу», ноль.

Начо, Дани Себальос и Марко Асенсио. Эта тройка вряд ли согласится на продление контрактов. Однако как считает Marca, клуб предпримет последнюю попытку.

Ферлан Менди. Травмы француза − главная причина, по которой от защитника хотят избавиться. На подходе есть Фран Гарсия, а к Менди проявляют интересы клубы АПЛ.

Эден Азар и Андрей Лунин. Зарплата Азара уже давно вошла в историю и она лежит камнем на зарплатной ведомости команды. Контракт украинца истекает в следующем сезоне, но он недоволен количеством игрового времени.

Альваро Одриосола. В этом сезоне в общей сложности защитник сыграл 92 минуты. Учитывая интерес со стороны «Сосьедада» и «Бильбао», его нужно отпустить.

Карим Бензема. Получил выгодное предложение с Ближнего Востока. Настолько выгодное, что устоять сложно. Однако похоже, что сам игрок склоняется к еще одному году в Испании.

С кем бы вы попрощались, а кого бы оставили в «Мадриде»? Пишите в комментариях.