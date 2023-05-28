Говорит Мадрид
Блог

«Трудно играть против 12 человек». Акунья вынес Себальоса, получил красную и остался недоволен судейством

Ла Лига Ла Лига
Дани Себальос Дани Себальос
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья Севилья
Маркос Акунья Маркос Акунья
Футбол Футбол

Уходил со стадиона под аплодисменты.

Защитник «Севильи» Маркос Акунья рискует стать антигероем не только сегодняшнего вечера, но и всего чемпионата. После игры против «Мадрида» аргентинец, который получил прямую красную за ужасный фол против Дани Себальоса, решил выложить сториз следующего содержания:

«Становится трудно играть против 12 человек».

После фола на испанском хавбеке «сливочных» Акунья вел себя максимально странно: сперва отошел в сторону, затем кинулся в толпу из игроков, пытаясь что-то выяснять, а после и вовсе атаковал арбитра с требованиями, чтобы тот пошел и посмотрел VAR-повтор. Хотя и без просмотра эпизода было очевидно, насколько опасная была игра со стороны аргентинца.

Это не первая красная карточка для Маркоса Акуньи в этом сезоне.

▪️ 19 августа 2022 года Акунья, который уже был заменен в игре против «Вальядолида», выскочил на поле и стал вместе с другими игроками «Севильи» что-то предъявлять судье. Также увидел перед лицом красный свет;

▪️ 7 апреля 2023 года аргентинец в матче против «Сельты» на 90+5 минуте настолько был недоволен решением судьи, что послал на его на три буквы и был удален с поля;

▪️ 18 мая 2023 года Акунья решил потянуть время в игре против «Ювентуса», получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

По данным Opta, аргентинец − первый представитель Ла Лиги, которого удаляли четыре раза во всех соревнованиях, в которых он принимал участие. По крайней мере, с сезона-2013/2014.

Симптоматично, что сегодня для болельщиков «Севильи», которые пришли на домашний стадион, Маркос Акунья был героем: после жуткого фола его провожали со стадиона аплодисментами.

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Amelina_ Landau
Акунья привык за чемпионат мира, что судьи трактовали эпизоды в сторону Аргентины и позволяли таким хамам , как Акунья, Паредес, Де Поль , Рамирес - творить дичь... Каким лицемерным ублюдком надо быть, что после такого фола - оспаривать что-то?
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
типичные арги)
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Right Authoritarianism
12 игроков у вас на чм было!
+25
-11
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Как такое можно говорить после такого фола?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ts_vlad
Ну это реально шиза уже. Чел летит прямыми шипами, очевидно в попытке отомстить за другой эпизод, и не особо пытаясь сыграть в мяч, и удивляется, что его удаляют. И ведь и он, и все болельщики провожавшие его овациями реально думают, что правы…
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Никулин
Автор
Ответ Эль Иберико
А че, Никитка, слабо было прикрепить скрин эпизода за минуту до этого? Или как всегда, матч не смотрел, но осуждаешь?
Заговор!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оливер Кан удаляет Роберту
Катарское 💩🤣
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Betenya
Ответ Butrymovich Mikalai
одной рукой осуждают расизм, другую вскидывают в римском приветствии обсуждаем целую нацию .... типичные лицемерные правые из стана сливочного политпроекта
Фантастическое приплетание, типичный пользователь спортса :)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-Real-ist-
Такими сториз и поведением болельщиков,они поставят под сомнение адекватность "антимадридского настроения")
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
«Трудно играть против 12 человек»

Вообще-то Акунья рассказывал про ЧМ, где судейки их тащили.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Помните где Месси интервью давал и говорил кому-то проходящему: "ты что уставился придурок".
Так вот, проходил Акунья.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Формусатий
Ответ Butrymovich Mikalai
одной рукой осуждают расизм, другую вскидывают в римском приветствии обсуждаем целую нацию .... типичные лицемерные правые из стана сливочного политпроекта
Дорогие админы, а косвенно если кого-то называют «националистом», не карается баном ? Или это только распространяется на безобидные оскорбления с баном на 3 месяца ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Right Authoritarianism
Ответ Bunyod Turgunov
Да. В матче Францией Льорис, с Хорватией Гвардиол и т.д
про игроков других сборных никто и не говорит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Не знаю, как в Ла Лиге, но в обоих матчах с "Ювентусом" в ЛЕ "Севилья" очень часто и, надо заметить, грамотно фолила, срывая любую возможность атаки после потери на чужой половине. Только в ЛЕ карты начинали давать только через час с начала игры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Betenya
Ответ Дмитрий Формусатий
Дорогие админы, а косвенно если кого-то называют «националистом», не карается баном ? Или это только распространяется на безобидные оскорбления с баном на 3 месяца ?
В определении "националист" нет и не может быть ничего негативного, в отличие от "нациста". А за глупость тут, к сожалению, не банят, иначе секция комментов мгновенно превратится в пустое белое полотно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
koga84
Ответ Right Authoritarianism
12 игроков у вас на чм было!
👍🏻👍🏻👍🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий