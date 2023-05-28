20 комментариев

Уходил со стадиона под аплодисменты.

Защитник «Севильи» Маркос Акунья рискует стать антигероем не только сегодняшнего вечера, но и всего чемпионата. После игры против «Мадрида» аргентинец, который получил прямую красную за ужасный фол против Дани Себальоса, решил выложить сториз следующего содержания:

«Становится трудно играть против 12 человек».

После фола на испанском хавбеке «сливочных» Акунья вел себя максимально странно: сперва отошел в сторону, затем кинулся в толпу из игроков, пытаясь что-то выяснять, а после и вовсе атаковал арбитра с требованиями, чтобы тот пошел и посмотрел VAR-повтор. Хотя и без просмотра эпизода было очевидно, насколько опасная была игра со стороны аргентинца.

Это не первая красная карточка для Маркоса Акуньи в этом сезоне.

▪️ 19 августа 2022 года Акунья, который уже был заменен в игре против «Вальядолида», выскочил на поле и стал вместе с другими игроками «Севильи» что-то предъявлять судье. Также увидел перед лицом красный свет;

▪️ 7 апреля 2023 года аргентинец в матче против «Сельты» на 90+5 минуте настолько был недоволен решением судьи, что послал на его на три буквы и был удален с поля;

▪️ 18 мая 2023 года Акунья решил потянуть время в игре против «Ювентуса», получил желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

По данным Opta, аргентинец − первый представитель Ла Лиги, которого удаляли четыре раза во всех соревнованиях, в которых он принимал участие. По крайней мере, с сезона-2013/2014.

Симптоматично, что сегодня для болельщиков «Севильи», которые пришли на домашний стадион, Маркос Акунья был героем: после жуткого фола его провожали со стадиона аплодисментами.