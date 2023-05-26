10 комментариев

Сейчас Винисиус - главный борец с расизмом в мире, но после прошлогоднего финала Лиги чемпионов он демонстрировал жест, очень напоминающий зигу😳
Бразильца пытался остановить Каземиро, но почти безуспешно.
Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
Все в итоге закончилось удалением бразильца и грандиозным скандалом, который все еще полыхает.
Это никого не оправдывает, но в истории с Винисиусом есть один нюанс - после прошлогоднего финала ЛЧ бразилец дважды демонстрировал жест, очень напоминающий зигу, во время цветочной церемонии.
Если это было обыкновенное празднование, то не очень понятно, почему оба раза от характерного жеста его безуспешно пытался удержать соотечественник Каземиро.
Но вот это про «зигу», просто чемпион. Очень надеюсь, что Спортс вам хотя бы не платит, и вы по сто халтурных постов в день на чистом интузиазме делаете.
Демонстрировать его просто и полезно.
На футболе, на концерте, в офисе и дома,
Чтобы стала зига каждому знакома