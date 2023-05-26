10 комментариев

Бразильца пытался остановить Каземиро, но почти безуспешно.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.

Все в итоге закончилось удалением бразильца и грандиозным скандалом, который все еще полыхает.

Это никого не оправдывает, но в истории с Винисиусом есть один нюанс - после прошлогоднего финала ЛЧ бразилец дважды демонстрировал жест, очень напоминающий зигу, во время цветочной церемонии.

Если это было обыкновенное празднование, то не очень понятно, почему оба раза от характерного жеста его безуспешно пытался удержать соотечественник Каземиро.