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Как Винисиус изменил мир за 48 часов: хроника реакций на расистский скандал🖤🖤🖤

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Отмалчиваться уже не было позволено никому.

  • Президент Бразилии поднял проблему расизма на примере вингера «Реала» на саммите G7
  • В Мадриде арестованы 4 фаната, которые вывесили надувную куклу игрока
  • 3 болельщика «Валенсии» арестованы и получили пожизненные дисквалификации
  • Правительство Бразилии и президент публично поддерживали Винисиуса-младшего
  • Правительство Бразилии потребовало Испанию немедленно принять соответствующие меры
  • «Реал» подал в Генеральную прокуратуру дела о преступлениях на почве ненависти
  • «Мадрид» и президент Флорентино Перес публично поддержали Вини и обещают бороться с расизмом вместе с ним
  • Трибуна «Местальи», с которой оскорбляли Винисиуса, закрыта на 5 матчей. «Валенсия» оштрафована на 45 000 евро
  • Красная Винисиусу отменена – из-за недостатка информации у судьи. Судья уволен, а сам бразилец избежал дисквалификации на ближайшие матчи
  • RFEF запустили новую кампанию по повышению осведомленности о расизме
  • Nike собирается начать новую антирасистскую кампанию с участием Винисиуса
  • У знаменитого символа Рио бразильского «Христоса-Искупителя» отключили подсветку, чтобы выразить поддержку Винисиусу.

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