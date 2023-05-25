Отмалчиваться уже не было позволено никому.

Президент Бразилии поднял проблему расизма на примере вингера «Реала» на саммите G7

В Мадриде арестованы 4 фаната, которые вывесили надувную куклу игрока

3 болельщика «Валенсии» арестованы и получили пожизненные дисквалификации

Правительство Бразилии и президент публично поддерживали Винисиуса-младшего

Правительство Бразилии потребовало Испанию немедленно принять соответствующие меры

«Реал» подал в Генеральную прокуратуру дела о преступлениях на почве ненависти

«Мадрид» и президент Флорентино Перес публично поддержали Вини и обещают бороться с расизмом вместе с ним

Трибуна «Местальи», с которой оскорбляли Винисиуса, закрыта на 5 матчей. «Валенсия» оштрафована на 45 000 евро

Красная Винисиусу отменена – из-за недостатка информации у судьи. Судья уволен, а сам бразилец избежал дисквалификации на ближайшие матчи

RFEF запустили новую кампанию по повышению осведомленности о расизме

Nike собирается начать новую антирасистскую кампанию с участием Винисиуса

У знаменитого символа Рио бразильского «Христоса-Искупителя» отключили подсветку, чтобы выразить поддержку Винисиусу.