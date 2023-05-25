Как Винисиус изменил мир за 48 часов: хроника реакций на расистский скандал🖤🖤🖤
Отмалчиваться уже не было позволено никому.
- Президент Бразилии поднял проблему расизма на примере вингера «Реала» на саммите G7
- В Мадриде арестованы 4 фаната, которые вывесили надувную куклу игрока
- 3 болельщика «Валенсии» арестованы и получили пожизненные дисквалификации
- Правительство Бразилии и президент публично поддерживали Винисиуса-младшего
- Правительство Бразилии потребовало Испанию немедленно принять соответствующие меры
- «Реал» подал в Генеральную прокуратуру дела о преступлениях на почве ненависти
- «Мадрид» и президент Флорентино Перес публично поддержали Вини и обещают бороться с расизмом вместе с ним
- Трибуна «Местальи», с которой оскорбляли Винисиуса, закрыта на 5 матчей. «Валенсия» оштрафована на 45 000 евро
- Красная Винисиусу отменена – из-за недостатка информации у судьи. Судья уволен, а сам бразилец избежал дисквалификации на ближайшие матчи
- RFEF запустили новую кампанию по повышению осведомленности о расизме
- Nike собирается начать новую антирасистскую кампанию с участием Винисиуса
- У знаменитого символа Рио бразильского «Христоса-Искупителя» отключили подсветку, чтобы выразить поддержку Винисиусу.
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