41 комментарий

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Во время матча «Валенсия» — «Реал» Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Футболисты всего мира поддержали бразильца ✊🤍

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Он не одинок.

В воскресенье «Реал» проиграл в гостях у «Валенсии» со счетом 0:1. Так как чемпионство уже не стоит на кону, самыми запоминающимися событиями матча стали те, что разворачивались вокруг Винисиуса.

На протяжении всей встречи с домашней трибуны раздавались расистские оскорбления, которые доводили вингера до слез, а он сам несколько раз вступал в перепалки с арбитром. В  Ситуация достигла пика, когда нервы бразильца не выдержали, и он решил сам показать судье своих обидчиков, но тот не захотел обращать на это внимание. После этого завязалась потасовка, и Винисиус даже хотел покинуть поле, как сообщает Marca, но Анчелотти уговорил его остаться. Но через 20 минут произошла полноценная стычка, и бразилец получил прямую красную карточку за удар по лицу Уго Дуро, который за секунды до этого применял к сопернику удушающий прием.

После матча футболист высказался в своих соцсетях:

«Это было не в первый раз, не во второй и не в третий. Расизм — это нормально в Ла Лиге. Лига считает это нормальным, Федерация тоже, и оппоненты это поощряют. Мне очень жаль. Чемпионат, который когда-то принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам. 

Прекрасная нация, которая приветствовала меня и которую я люблю, но которая согласилась экспортировать в мир образ расистской страны. И, к сожалению, от всего, что происходит каждую неделю, у меня нет защиты. Я принял это. Но я сильный и пойду до конца против расистов. Даже если придется идти далеко».

 

Бразильца сразу же поддержали его коллеги по команде.

В послематчевом интервью Тибо Куртуа безапелляционно заявил:

 «На 20-й минуте на стадионе Винисиусу кричали «обезьяна». Я очень поддерживаю Винисиуса. Если бы он решил уйти, я бы последовал за ним».

В соцсетях к нему присоединились и остальные.

Эдер Милитао:

«Это был еще один печальный день в Испании, день, когда расисты победили, к сожалению, это позор. Страдать от расизма, а затем быть удаленным за то, что защищал себя! Как долго мы должны терпеть это? Я с тобой брат Вини, наша борьба продолжается».

Антонио Рюдигер:

«2023 и все еще... Позор. Мы с тобой, Вини».

Карим Бензема:

«Братишка».

Орельен Тчуамени:

«Я с тобой, брат».

Дани Себальос:

«Всегда с тобой».

Не только футболисты «Реала» выступили в защиту Винисиуса.

Неймар:

«Я с тобой».

Рио Фердинанд:

«Сколько еще раз мы должны увидеть, как этот молодой человек подвергается этому дерьму».

К ним присоединилась и федерация футбола Бразилии:

«Очередная нота протеста.

Как долго в середине 21-го века мы должны терпеть эпизоды, подобные тому, что мы сегодня снова видели в Ла Лиге? Как долго человечество будет оставаться наблюдателем и соучастником этих жестоких актов расизма? Как много времени нам понадобится, чтобы понять, что расизм — это преступление? Как долго нам предстоит бороться за объективное и эффективное отношение на поле и вне его? Там, где есть расизм, нет места радости.

Вини, у тебя есть любовь и поддержка от нас и всех бразильцев. Не только у тебя, но и у всех, кто пострадал или страдает от этой всемирной болезни, которая называется расизм. Цвет кожи больше не может вызывать вопросы. 

Эднальдо Родригес, президент бразильской федерации футбола».

Ла Лиге явно пора задуматься.

41 комментарий

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92:48.
Судья, который посмотрел видеоповтор и дал красную только Вини, не увидев нарушения даже на жёлтую со стороны игрока Валенсии, профнепригоден.
+51
-9
+42
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Антон
Шутки кончились. Сейчас мы наблюдаем реальную проблему.
+33
-7
+26
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Mario Enzo
Самое интересное, не найдется ни одной команды, где нет смуглых или чернокожих игроков. У болельщиков выкрикивающих такие оскорбления, мягко говоря, - триполярочка. Получается, и своих же унижают.
+23
-3
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Betonomeshalka
Ответ Алексей Брызгалов
почему у дембеле нет таких проблем ?
Потому что Вини молодой и горячий, он лучший игрок команды, когда фанаты видят возможность убрать и спровоцировать одного игрока, который накручивает их защитников - они думаю надо его вывести из себя.

Проблема, что Вини давно играет в Ла Лиге, все эти оскорбления начались лишь, когда он заиграл на уровне, до этого он не был так интересен, как цель фанатов.

В идеале, Вини надо показать, что его это не задевает, то большинство фанатов могу и перестать, но это никак не оправдывает дикарей с трибун, их надо наказывать вдвойне.
+21
-2
+19
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Мурик07
Ответ Нефанатик
Нет, просто эти люди оскорбляют его не из-за цвета кожи, а из-за его поведения. Пора понять ему в первую очередь и тем кто его поддерживает, что проблема в нем и в его мерзком поведении. Он абсолютно мерзкий и очень тупой персонаж. Почему ни у одного из игроков Реала нет таких проблем?
Ну если он ведёт себя так, называй его дураком, я не знаю там, придурком, надо обязательно оскорблять на почве расовой нетерпимости?
+13
-2
+11
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Алексей Брызгалов
Ответ Антон
Шутки кончились. Сейчас мы наблюдаем реальную проблему.
почему у дембеле нет таких проблем ?
+13
-5
+8
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Goodkiller Gambler
Ответ Нефанатик
Нет, просто эти люди оскорбляют его не из-за цвета кожи, а из-за его поведения. Пора понять ему в первую очередь и тем кто его поддерживает, что проблема в нем и в его мерзком поведении. Он абсолютно мерзкий и очень тупой персонаж. Почему ни у одного из игроков Реала нет таких проблем?
Почему тогда в ЛЧ нет никаких проблем? Почему такое только в Испании?
+8
-1
+7
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DivanGeneral
Ответ Мурик07
Ну если он ведёт себя так, называй его дураком, я не знаю там, придурком, надо обязательно оскорблять на почве расовой нетерпимости?
Само понятие оскорбления предусматривает стремление задеть человека. Называть дураком или придурком в нынешнее время - это не самый действенный путь оскорбить человека.
Винисиуса легче всего задеть на теме расизма, Пике пытались задеть через оскорбление Шакиры в свое время.
+7
0
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Vlad Vladimirovich
Ответ 92:48.
Судья, который посмотрел видеоповтор и дал красную только Вини, не увидев нарушения даже на жёлтую со стороны игрока Валенсии, профнепригоден.
Судья расист походу!
+6
-1
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c2md65yjbq
Ответ Alex Manola
Это’О это перенес спокойно, даже пародировал обезьяну. Роберто Карлос спокойно взял банан. А вот винисиус несомненно единственный и неповторимый, кто подвергся расистким нападкам.
Футбол вчера начал смотреть? Карлос как раз ушел с поля после брошенного банана, так же как и Балотелли, Мунтари после расистских выкриков. А банан поднял Дани Алвес. А Виниссиусу еще и от соперников постоянно достается, а судьи не реагируют, вот и закипает парень из за всего этого.
+4
0
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Denis Akhmarov
Просто все знают, что этим способом можно вывести из игры одного из лучших игроков соперника, вот и пользуются этим. Я думаю, Винисиусу нужно поработать с психологом. Когда он перестанет вестись на провокации, их не будет, т.к. смысл в них исчезнет
+3
0
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30-71
Ответ and_ru
Либо подборка такая, либо поддержали только чернокожие футболисты и один арабского происхождения.
Особенно Куртуа с Себальосом чернокожие
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Алексей Брызгалов
Ответ Betonomeshalka
Потому что Вини молодой и горячий, он лучший игрок команды, когда фанаты видят возможность убрать и спровоцировать одного игрока, который накручивает их защитников - они думаю надо его вывести из себя. Проблема, что Вини давно играет в Ла Лиге, все эти оскорбления начались лишь, когда он заиграл на уровне, до этого он не был так интересен, как цель фанатов. В идеале, Вини надо показать, что его это не задевает, то большинство фанатов могу и перестать, но это никак не оправдывает дикарей с трибун, их надо наказывать вдвойне.
ты ошибаешься. в лиге играли темнокожие футболисты покруче вини и ниеьл не жаловался. вини просто пытается казаться жертвой своего рода либераха футбольная
+5
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Astella Guccio
В АПЛ совсем по другому все было бы... там реально борются с расизмом , а тут удаляют того кого Обидели. Это реально уже бесчеловечность
Надо заблокировать того болельщика Валенсия.
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Мурик07
Ответ Mitya78
Да просто банить пожизненно таких "болельщиков", остальные сразу заткнутся.
Через клуб, это больнее, намного. Руководство нашей команды, когда мы играли в РФПЛ, собирало болельщиков и с лидерами фанатских секторов проводило беседу. Мы сами отлавливали на трибунах тех, кто вел себя неподобающим образом. Мы понимали, что из за поведения болельщиков страдает наш и так не богатый клуб, от санкций, штрафов
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Кашшай Чакырович
Ответ заблокированному пользователю
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Дембеле чемпион мира , кто такой винисиус по сравнению с Роналдиньо ,просто обезьяна реальная ,которая не умееет себя вести ,а Роналдиньо хлопали фанаты других клубов ,как то Дани Алвесу кричали обезьяна и кинули банан ,он просто взял поднял его и съел ! Его поведение истеричное поощряют судьи , как раз ,удаляли бы его почаще ,тогда бы и вести себя так перестал ,а то судьи ему уже позволяют все !
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BaldFraud
Ответ Мурик07
Ну если он ведёт себя так, называй его дураком, я не знаю там, придурком, надо обязательно оскорблять на почве расовой нетерпимости?
Потому что это обидно. У них цель - обидеть.
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Мурик07
Ответ DivanGeneral
Само понятие оскорбления предусматривает стремление задеть человека. Называть дураком или придурком в нынешнее время - это не самый действенный путь оскорбить человека. Винисиуса легче всего задеть на теме расизма, Пике пытались задеть через оскорбление Шакиры в свое время.
Волна пошла такая, что не дай Бог никому. Зря они это затеяли и судья матча, который в своем первом протоколе матча не отразил расизма на трибунах и Тебас со своими тупыми высказываниями. Отреагировали уже многие легенды футбола, федерация футбола Бразилии, президент ФИФА. Валенсия и Ла Лига могут очень дорогую цену заплатить за это. Фанатов надо наказывать через клуб. Влепить техническое поражение и снять 15 очков с команды. Валенсия отправится в Сегунду и будет время у фанатов клуба подумать в течении года над своим поведением
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Мурик07
Ответ BaldFraud
Потому что это обидно. У них цель - обидеть.
Значит в ответ нужно "обидеть" Валенсию. Тогда болельщики сами вырвут кадык тому, кто будет на трибунах вести себя подобным образом
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and_ru
Либо подборка такая, либо поддержали только чернокожие футболисты и один арабского происхождения.
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Пользователь заблокирован
Ответ Алексей Брызгалов
почему у дембеле нет таких проблем ?
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Мурик07
Ответ DivanGeneral
Да ладно, чего мелочится, сразу в 3-ий дивизион отправить. А после и твой любимый клуб, когда его подставит группа чужих болельщиков, притворившись болельщиками твоего любимого клуба. Или свои же болельщики, среди которых найдется несколько идиотов
Так разобраться то надо, чьи болельщики это делают, труда не составит, в наш то век цифровых технологий
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and_ru
Ответ 30-71
Особенно Куртуа с Себальосом чернокожие
Про ушастого забыл, а как выглядит Себельос - без понятия.
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Mitya78
Да просто банить пожизненно таких "болельщиков", остальные сразу заткнутся.
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Нефанатик
Ответ Mario Enzo
Еще в феврале отвечал одному юзеру с подобными мнением как у тебя : "Посмотри, как на Вини персональную охоту устраивают в матчах Ла Лиги. Настоящее Сафари. Не просто опекают, а провоцируют всеми грязными способами + лупят по ногам, как за хлебом сходить. Было бы терпиловидно, если бы он не возмущался". И если свои же недoфанаты так его буллят за эмоциональность и экспрессию, своего самого яркого и талантливого игрока, на котором держится атака - о чем говорить вообще? Просто будь добр, когда он в очередной раз затащит или организует конфетку-пас на Бензема или еще кого, обойдя по флангу как стоячих соперников - не радуйся этому и сиди тихо, ты ни разу не поддержал его, ни как человека, ни как игрока.
Назови хотя бы один матч с командой из первой 10-ки против которого Винисиус тащил без Бензема на поле. 1 матч. Я не прошу 2 матча, 1 приведи в пример.
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