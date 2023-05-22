41 комментарий

Он не одинок.

В воскресенье «Реал» проиграл в гостях у «Валенсии» со счетом 0:1. Так как чемпионство уже не стоит на кону, самыми запоминающимися событиями матча стали те, что разворачивались вокруг Винисиуса.

На протяжении всей встречи с домашней трибуны раздавались расистские оскорбления, которые доводили вингера до слез, а он сам несколько раз вступал в перепалки с арбитром. В Ситуация достигла пика, когда нервы бразильца не выдержали, и он решил сам показать судье своих обидчиков, но тот не захотел обращать на это внимание. После этого завязалась потасовка, и Винисиус даже хотел покинуть поле, как сообщает Marca, но Анчелотти уговорил его остаться. Но через 20 минут произошла полноценная стычка, и бразилец получил прямую красную карточку за удар по лицу Уго Дуро, который за секунды до этого применял к сопернику удушающий прием.

После матча футболист высказался в своих соцсетях:

«Это было не в первый раз, не во второй и не в третий. Расизм — это нормально в Ла Лиге. Лига считает это нормальным, Федерация тоже, и оппоненты это поощряют. Мне очень жаль. Чемпионат, который когда-то принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам.

Прекрасная нация, которая приветствовала меня и которую я люблю, но которая согласилась экспортировать в мир образ расистской страны. И, к сожалению, от всего, что происходит каждую неделю, у меня нет защиты. Я принял это. Но я сильный и пойду до конца против расистов. Даже если придется идти далеко».

Бразильца сразу же поддержали его коллеги по команде.

В послематчевом интервью Тибо Куртуа безапелляционно заявил:

«На 20-й минуте на стадионе Винисиусу кричали «обезьяна». Я очень поддерживаю Винисиуса. Если бы он решил уйти, я бы последовал за ним».

В соцсетях к нему присоединились и остальные.

Эдер Милитао:

«Это был еще один печальный день в Испании, день, когда расисты победили, к сожалению, это позор. Страдать от расизма, а затем быть удаленным за то, что защищал себя! Как долго мы должны терпеть это? Я с тобой брат Вини, наша борьба продолжается».

Антонио Рюдигер:

«2023 и все еще... Позор. Мы с тобой, Вини».

Карим Бензема:

«Братишка».

Орельен Тчуамени:

«Я с тобой, брат».

Дани Себальос:

«Всегда с тобой».

Не только футболисты «Реала» выступили в защиту Винисиуса.

Неймар:

«Я с тобой».

Рио Фердинанд:

«Сколько еще раз мы должны увидеть, как этот молодой человек подвергается этому дерьму».

К ним присоединилась и федерация футбола Бразилии:

«Очередная нота протеста.

Как долго в середине 21-го века мы должны терпеть эпизоды, подобные тому, что мы сегодня снова видели в Ла Лиге? Как долго человечество будет оставаться наблюдателем и соучастником этих жестоких актов расизма? Как много времени нам понадобится, чтобы понять, что расизм — это преступление? Как долго нам предстоит бороться за объективное и эффективное отношение на поле и вне его? Там, где есть расизм, нет места радости.

Вини, у тебя есть любовь и поддержка от нас и всех бразильцев. Не только у тебя, но и у всех, кто пострадал или страдает от этой всемирной болезни, которая называется расизм. Цвет кожи больше не может вызывать вопросы.

Эднальдо Родригес, президент бразильской федерации футбола».

Ла Лиге явно пора задуматься.