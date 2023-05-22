41 комментарий

Во время матча «Валенсия» — «Реал» Винисиус подвергся расистским оскорблениям. Футболисты всего мира поддержали бразильца ✊🤍
Он не одинок.
В воскресенье «Реал» проиграл в гостях у «Валенсии» со счетом 0:1. Так как чемпионство уже не стоит на кону, самыми запоминающимися событиями матча стали те, что разворачивались вокруг Винисиуса.
На протяжении всей встречи с домашней трибуны раздавались расистские оскорбления, которые доводили вингера до слез, а он сам несколько раз вступал в перепалки с арбитром. В Ситуация достигла пика, когда нервы бразильца не выдержали, и он решил сам показать судье своих обидчиков, но тот не захотел обращать на это внимание. После этого завязалась потасовка, и Винисиус даже хотел покинуть поле, как сообщает Marca, но Анчелотти уговорил его остаться. Но через 20 минут произошла полноценная стычка, и бразилец получил прямую красную карточку за удар по лицу Уго Дуро, который за секунды до этого применял к сопернику удушающий прием.
После матча футболист высказался в своих соцсетях:
«Это было не в первый раз, не во второй и не в третий. Расизм — это нормально в Ла Лиге. Лига считает это нормальным, Федерация тоже, и оппоненты это поощряют. Мне очень жаль. Чемпионат, который когда-то принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам.
Прекрасная нация, которая приветствовала меня и которую я люблю, но которая согласилась экспортировать в мир образ расистской страны. И, к сожалению, от всего, что происходит каждую неделю, у меня нет защиты. Я принял это. Но я сильный и пойду до конца против расистов. Даже если придется идти далеко».
Бразильца сразу же поддержали его коллеги по команде.
В послематчевом интервью Тибо Куртуа безапелляционно заявил:
«На 20-й минуте на стадионе Винисиусу кричали «обезьяна». Я очень поддерживаю Винисиуса. Если бы он решил уйти, я бы последовал за ним».
В соцсетях к нему присоединились и остальные.
Эдер Милитао:
«Это был еще один печальный день в Испании, день, когда расисты победили, к сожалению, это позор. Страдать от расизма, а затем быть удаленным за то, что защищал себя! Как долго мы должны терпеть это? Я с тобой брат Вини, наша борьба продолжается».
Антонио Рюдигер:
«2023 и все еще... Позор. Мы с тобой, Вини».
Карим Бензема:
«Братишка».
Орельен Тчуамени:
«Я с тобой, брат».
Дани Себальос:
«Всегда с тобой».
Не только футболисты «Реала» выступили в защиту Винисиуса.
Неймар:
«Я с тобой».
Рио Фердинанд:
«Сколько еще раз мы должны увидеть, как этот молодой человек подвергается этому дерьму».
К ним присоединилась и федерация футбола Бразилии:
«Очередная нота протеста.
Как долго в середине 21-го века мы должны терпеть эпизоды, подобные тому, что мы сегодня снова видели в Ла Лиге? Как долго человечество будет оставаться наблюдателем и соучастником этих жестоких актов расизма? Как много времени нам понадобится, чтобы понять, что расизм — это преступление? Как долго нам предстоит бороться за объективное и эффективное отношение на поле и вне его? Там, где есть расизм, нет места радости.
Вини, у тебя есть любовь и поддержка от нас и всех бразильцев. Не только у тебя, но и у всех, кто пострадал или страдает от этой всемирной болезни, которая называется расизм. Цвет кожи больше не может вызывать вопросы.
Эднальдо Родригес, президент бразильской федерации футбола».
Ла Лиге явно пора задуматься.
Проблема, что Вини давно играет в Ла Лиге, все эти оскорбления начались лишь, когда он заиграл на уровне, до этого он не был так интересен, как цель фанатов.
В идеале, Вини надо показать, что его это не задевает, то большинство фанатов могу и перестать, но это никак не оправдывает дикарей с трибун, их надо наказывать вдвойне.
Винисиуса легче всего задеть на теме расизма, Пике пытались задеть через оскорбление Шакиры в свое время.
Надо заблокировать того болельщика Валенсия.