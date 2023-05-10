30 комментариев

Арсен Венгер прокомментировал спорный гол «МанСити» в ворота «Реала» — кажется, он прав
Полуфинал Лиги чемпионов меду «Мадридом» и «МанСити» вызвал некоторые споры.
Гостям несправедливо засчитали гол после удара Кевина Де Брюйне на 67-й минуте. Мяч был явно в ауте перед ударом. Однако, арбитр не стал пересматривать эпизод, и гол был засчитан.
После матча бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал: «VAR должен был проверить справедлив ли гол, в такой ситуации арбитру следует вмешаться, посмотреть, контролировал ли Бернарду Силва мяч вне игры».
На 67-й минуте встречи Бернарду Силва сыграл в мяч рядом с боковой линией. Судья посчитал, что мяч не покинул поле. Позже 3D-снимок показал, что судья ошибся. Примерно через 20 секунд после касания Силвы,«МанСити» сравнял.
2. Повлиял ли этот аут на гол, очень сложно сказать, и никто не сможет точно ответить на этот вопрос. Сити пошел разыгрывать, камавинга выставляет ногу, отбор, и попытка сыграть на вальверде, правило 3 секунд от сити, реал не смог в секунду перестроиться от мыслей о контратаке до угрозы своим воротам, структурно игроки находились кто где. Финализирую. Гол вышел из контрпрессинга сити. Косяков судейский было много, помимо этого аута еще тривелла вини, и ни руки, ни углового
Нелепый гол, из-за которого сборная СССР проиграла Уругваю на ЧМ-1970.
14 июня 1970 года. Мексика. Четвертьфинал ЧМ. СССР — Уругвай — 0:1.
На чемпионате мира в Мексике наша сборная довольно уверенно вышла из группы.
Сначала была нулевая ничья с хозяевами турнира.
Затем разгром Бельгии — 4:1 (дубль Бышовца, голы Асатиани и Хмельницкого) и победа над Сальвадором — 2:0 (вновь дубль Бышовца).
В четвертьфинале команде Гавриила Качалина предстояло сразиться с Уругваем.
Матч получился довольно нудным и тягучим, с минимальным количеством опасных моментов в основное время — 0:0.
Бышовец забил свой пятый гол на турнире. На 114-й минуте он, приняв пас из глубины поля, отклеился от защитника и с правой ноги пробил в левый от себя угол — в противоход голкиперу.
Однако голландский рефери посчитал, что наш нападающий находился в офсайде.
117-я минута Кубилья выцарапал мяч за лицевой линией у Афонина, навесил во вратарскую, и Эспарраго беспрепятственно забил гол в ворота, так как Кавазашвили, уверенный в том, что мяч покинул пределы поля, потерял концентрацию.
Мяч вышел за лицевую линию. Контролировавший его Афонин прекратил игру, считая, что был свисток о назначении свободного удара от ворот. Чем и воспользовался Кубилья.
Проворно втащив мяч обратно в поле, он несильным навесным ударом послал его в центр.
В этот момент Кавазашвили «поехал в обратном направлении».
Он оставил ворота и побежал к мячу, чтобы восстановить истину и произвести удар от ворот. О какой истине может идти речь при таком судье?!
Конечно же, Анзор только помог ему завершить свое черное дело.
Судья Ван-Равенс никакого внимания не обратил на то, что вся наша команда, а частично и уругвайская, прекратили игру. Он-то ее продолжал вести и, воспользовавшись этим стоп-кадром, Эспарраго на всякий случай направил мяч легким ударом головы в сетку оставленных без присмотра ворот Кавазашвили...
Раздался свисток на взятие ворот. Радости уругвайцев не было границ...
В 1970 году системы ВАР не было и в помине, и арбитры на глаз определили, что игру можно было в том эпизоде продолжать.
Сборная СССР в итоге покинула ЧМ.
Но по любому, 20 сек этот момент был уже заигран, да и раз вар не имеет 3д у себя, значит и технология эта пока не совсем точная так бы они там свои полосочки не рисовали бы...
на первых двух ссылках еще и ракурс обманчивый.