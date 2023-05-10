30 комментариев

Полуфинал Лиги чемпионов меду «Мадридом» и «МанСити» вызвал некоторые споры.

Гостям несправедливо засчитали гол после удара Кевина Де Брюйне на 67-й минуте. Мяч был явно в ауте перед ударом. Однако, арбитр не стал пересматривать эпизод, и гол был засчитан.

После матча бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал: «VAR должен был проверить справедлив ли гол, в такой ситуации арбитру следует вмешаться, посмотреть, контролировал ли Бернарду Силва мяч вне игры».

На 67-й минуте встречи Бернарду Силва сыграл в мяч рядом с боковой линией. Судья посчитал, что мяч не покинул поле. Позже 3D-снимок показал, что судья ошибся. Примерно через 20 секунд после касания Силвы,«МанСити» сравнял.