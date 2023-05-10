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Арсен Венгер прокомментировал спорный гол «МанСити» в ворота «Реала» — кажется, он прав

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Полуфинал Лиги чемпионов меду «Мадридом» и «МанСити» вызвал некоторые споры.

Гостям несправедливо засчитали гол после удара Кевина Де Брюйне на 67-й минуте. Мяч был явно в ауте перед ударом. Однако, арбитр не стал пересматривать эпизод, и гол был засчитан.

После матча бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал: «VAR должен был проверить справедлив ли гол, в такой ситуации арбитру следует вмешаться, посмотреть, контролировал ли Бернарду Силва мяч вне игры».

На 67-й минуте встречи Бернарду Силва сыграл в мяч рядом с боковой линией. Судья посчитал, что мяч не покинул поле. Позже 3D-снимок показал, что судья ошибся. Примерно через 20 секунд после касания Силвы,«МанСити» сравнял.

30 комментариев

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Геннадий Чеботарев
Ответ Dmitry Shaolin
да гол был
гол конечно был,но засчитывать его нельзя было.
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evgeny977@icloud.com
Грустно за людей которые пишут что гол нужно отменять… Не понимая что после того как мяч вышел его перехватил Модрич,отдал на Камавингу и тот уже потерял мяч с чего началась голевая атака. Эпизод с выходом мяча уже прошел))
+6
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hor1zont
Игровой момент, что вы тут слюни размазываете... тем более эта 3д графика от какого-то левого ресурса, а не официальная. Играть надо просто, а не руками махать.
+6
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Robert Donwey
Ответ царь грозный
сколько реал забивал таких голов, посмотрите
И сколько просвети нас urodes
+4
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Бухгалтер2021
судья начудил гола не было
+6
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Ильнур Хабибуллин
Ответ Barbambia
Если бы не начали накидывать промадридские газеты и журналисты никто бы даже и не вспомнил про это. Сколько таких моментов у самого Реала было
Не больше, чем у остальных. Любите вы оправдывать никчемность своих клубов в ЛЧ тем, что Реалу подсуживают
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царь грозный
сколько реал забивал таких голов, посмотрите
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Мурад Гамзаев
1. Боковой судья должен лучше выполнять свою работу, мяч вышел и все игроки сигнализировали об этом.
2. Повлиял ли этот аут на гол, очень сложно сказать, и никто не сможет точно ответить на этот вопрос. Сити пошел разыгрывать, камавинга выставляет ногу, отбор, и попытка сыграть на вальверде, правило 3 секунд от сити, реал не смог в секунду перестроиться от мыслей о контратаке до угрозы своим воротам, структурно игроки находились кто где. Финализирую. Гол вышел из контрпрессинга сити. Косяков судейский было много, помимо этого аута еще тривелла вини, и ни руки, ни углового
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Vlad Grudin
В ответном ответьте также
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uvfacom
Боковой судья должен лучше выполнять свою работу.
Нелепый гол, из-за которого сборная СССР проиграла Уругваю на ЧМ-1970.
14 июня 1970 года. Мексика. Четвертьфинал ЧМ. СССР — Уругвай — 0:1.
На чемпионате мира в Мексике наша сборная довольно уверенно вышла из группы.
Сначала была нулевая ничья с хозяевами турнира.
Затем разгром Бельгии — 4:1 (дубль Бышовца, голы Асатиани и Хмельницкого) и победа над Сальвадором — 2:0 (вновь дубль Бышовца).
В четвертьфинале команде Гавриила Качалина предстояло сразиться с Уругваем.
Матч получился довольно нудным и тягучим, с минимальным количеством опасных моментов в основное время — 0:0.
Бышовец забил свой пятый гол на турнире. На 114-й минуте он, приняв пас из глубины поля, отклеился от защитника и с правой ноги пробил в левый от себя угол — в противоход голкиперу.
Однако голландский рефери посчитал, что наш нападающий находился в офсайде.
117-я минута Кубилья выцарапал мяч за лицевой линией у Афонина, навесил во вратарскую, и Эспарраго беспрепятственно забил гол в ворота, так как Кавазашвили, уверенный в том, что мяч покинул пределы поля, потерял концентрацию.
Мяч вышел за лицевую линию. Контролировавший его Афонин прекратил игру, считая, что был свисток о назначении свободного удара от ворот. Чем и воспользовался Кубилья.
Проворно втащив мяч обратно в поле, он несильным навесным ударом послал его в центр.
В этот момент Кавазашвили «поехал в обратном направлении».
Он оставил ворота и побежал к мячу, чтобы восстановить истину и произвести удар от ворот. О какой истине может идти речь при таком судье?!
Конечно же, Анзор только помог ему завершить свое черное дело.
Судья Ван-Равенс никакого внимания не обратил на то, что вся наша команда, а частично и уругвайская, прекратили игру. Он-то ее продолжал вести и, воспользовавшись этим стоп-кадром, Эспарраго на всякий случай направил мяч легким ударом головы в сетку оставленных без присмотра ворот Кавазашвили...
Раздался свисток на взятие ворот. Радости уругвайцев не было границ...
В 1970 году системы ВАР не было и в помине, и арбитры на глаз определили, что игру можно было в том эпизоде продолжать.
Сборная СССР в итоге покинула ЧМ.
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Aleksej
Да уже давно понятно, что от судей на поле толку 0, от вара чуть больше, но тоже косяков хватает.
Но по любому, 20 сек этот момент был уже заигран, да и раз вар не имеет 3д у себя, значит и технология эта пока не совсем точная так бы они там свои полосочки не рисовали бы...
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Nureke
Раз боковой судья не увидел аута и тем более главный арбитр не остановил игру, все в динамике по другому выглядит, то дальнейшая игра идёт как положено. Много было фолов, даже жёлтые можно было давать, что повлияло бы на игру, как многие любят говорить, но играли дальше.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Антон
чё вы несёте, судья решил заиграть момент и он это сделал, всё было справедливо
сам хоть понял что написал? почитай правила. если мяч выходит за пределы поля за боковую линию,то судья обязан остановить игру и назначить вбрасывание. он не может это заиграть. вар обязан был отменить этот гол.
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ßd ßy
Ответ Контрольный выстрел
Мяч ушел, но к голевой атаке момент не имеет отношения. Перед голом, Реал уже был с мячом. А так можно посмотреть какой-нибудь момент минут за 10 до гола)
Какие 10 минут? Сильва отпасовал Кевину, то есть изначально мячом владел МС. Судья обязан был назначить аут! Правила есть правила, и по правилам судья обязан остановить игру, если мяч покинул поле, не смотря на то, у кого остался мяч. Не нужно путать выход мяча за пределы поля, с нарушением! И да как я выше и подчеркнул, мяч после паса Сильвы был у Кевина, то есть у игрока МС!
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yulay
Ответ ßd ßy
Какие 10 минут? Сильва отпасовал Кевину, то есть изначально мячом владел МС. Судья обязан был назначить аут! Правила есть правила, и по правилам судья обязан остановить игру, если мяч покинул поле, не смотря на то, у кого остался мяч. Не нужно путать выход мяча за пределы поля, с нарушением! И да как я выше и подчеркнул, мяч после паса Сильвы был у Кевина, то есть у игрока МС!
Ключевое: если мяч покинул поле. Почему-то все решили, что мяч поле покинул. Нет ни фото, ни видео с нормального ракурса.
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yulay
Ответ ßd ßy
Сотни фоток, и даже 3-4 поста на эту тему присутствуют даже на этом сайте, где на показано как мяч покинул поле, Но мне не лень отправить тебе доказательства https://t.me/LSR_RM/35227 https://t.me/LSR_RM/35228 https://t.me/LSR_RM/35229 Так же есть и комментарии многих аналитик, могу отправить!
это не фото. Это моделирование сделанное телеканалом - непонятно по каким параметрам.
на первых двух ссылках еще и ракурс обманчивый.
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ßd ßy
Ответ yulay
это не фото. Это моделирование сделанное телеканалом - непонятно по каким параметрам. на первых двух ссылках еще и ракурс обманчивый.
Моделирование сделанное 3 разными источниками! 2-3 фотка идеальный ракурс в котором все видно
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Yeldos Arystanbek
Венгер говорить дело!
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Азат Ерназаров
Ответ царь грозный
сколько реал забивал таких голов, посмотрите
Где именно
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ARIK2
Ответ царь грозный
сколько реал забивал таких голов, посмотрите
Типа: давайте считать косяки и официально возвращать в следующих играх?)))
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Wild91688
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