Говорит Мадрид
Блог

🗿 «Зачем он нужен? Камавинга сильнее по всем параметрам». В Германии пишут, что Беллингем одной ногой в «Реале»

Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Реал Мадрид Реал Мадрид
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Футбол Футбол

Ближе с каждым матчем.

Немецкое издание Bild сообщает, что полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем одной ногой в «Реале».

В газете пишут, что англичанин не видит достойных альтернатив и планирует присоединиться к «Мадриду». Недавний провал «Дортмунда» в гонке за титул только усугубил ситуацию.

MERCATO – Jude Bellingham cible prioritaire du Real Madrid | Goal.com Français

Фанаты по-разному отнеслись к новости.

💭 «После саги с Мбаппе никто не заставит меня в это поверить до официального заявления».

💭 «Хорошо. Надеюсь, мы укрепим и другие позиции».

💭 «Зачем он нужен? Камавинга сильнее по всем параметрам».

💭 «Забавно, что это происходит сразу после провала с «Сосьедадом».

💭 «Я лучше просто подожду».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
да он тристо лет не нужен Реалу ,а за такие бабки тем болие.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий