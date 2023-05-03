Ближе с каждым матчем.

Немецкое издание Bild сообщает, что полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем одной ногой в «Реале».

В газете пишут, что англичанин не видит достойных альтернатив и планирует присоединиться к «Мадриду». Недавний провал «Дортмунда» в гонке за титул только усугубил ситуацию.

Фанаты по-разному отнеслись к новости.

💭 «После саги с Мбаппе никто не заставит меня в это поверить до официального заявления».

💭 «Хорошо. Надеюсь, мы укрепим и другие позиции».

💭 «Зачем он нужен? Камавинга сильнее по всем параметрам».

💭 «Забавно, что это происходит сразу после провала с «Сосьедадом».

💭 «Я лучше просто подожду».