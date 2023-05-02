В матче против «Альмерии» Бензема не только оформил хет-трик, но и забил свой 350-й гол за «Реал». Карим, безусловно, уже давно заслужил статус легенды «королевского клуба».

Но в 2009 году француз мог пойти совершенно по другому пути.

Болельщики и игроки многих клубов не отказались бы иметь такого игрока, как Бензема, в своей команде.

Исключением не стал и Рио Фердинанд. Легендарный защитник «МЮ» в беседе с BT Sport рассказал, что Карим мог оказаться на «Олд Траффорд», но все изменил Зидан:

«Я просто обожаю Бензема! Я играл против него, когда он был молодым футболистом «Лиона». Я был очень им впечатлен. Тогда «Манчестер Юнайтед» пытался подписать с ним контракт, но Бензема последовал совету Зидана и отправился в «Мадрид». Слова Зинедина на него очень повлияли.

Знаете, похоже, что этот союз игрока и клуба был заключен на небесах. Что мне нравится в Бензема больше всего, так это то, что он, возможно, самый смиренный игрок в мире. Он пожертвовал многим, потому что знал, что принесет команде Роналду. Он знал, что Криштиану поможет ему выигрывать больше, если Бензема пожертвует своей игрой. Это поступок футболиста, который знает себе цену и понимает, насколько он хорош».

Когда Роналду покинул клуб, Бензема начал блистать все ярче. Венцом карьеры француза в «Мадриде» стал сезон 2021/22. В тот год Карим забил 44 мяча, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Ла Лиги, а также наконец выиграл «Золотой мяч».

Легенда.