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Алаба вернулся, но 5 игроков могут пропустить матч с «Сосьедадом»

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Давид Алаба Давид Алаба
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Эдер Милитао Эдер Милитао
Ферлан Менди Ферлан Менди
Футбол Футбол

Давид Алаба вернулся к тренировкам мадридского «Реала» перед матчем с «Реал Сосьедадом». Австриец 2 недели залечивал травму мышцы бедра.

Таким образом, Алаба готов принят участие в финале Кубка Испании против «Осасуны» уже в эту в субботу. Неизвестно, рискнет ли тренерский штаб использовать Давида во вторник в матче с «Сосьедадом».

А вот Эдер Милитао, Лука Модрич, Феде Вальверде, Винисиус и Ферлан Менди сегодня не тренировались. Среди вышеупомянутых только Менди вызывает серьезные сомнения в предстоящих играх, поскольку он все еще борется с мышечной травмой. Модрич должен вернуться к матчу с «Ман Сити».

Вини получил неприятный удар по колену в матче против «Альмерии», но сообщается, что он должен быть готов к игре против «Сосьедада».

Real Madrid superstar Vinicius Jr suffers blow vs Almeria

1 комментарий

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Даниил Кузнецов
Если память мне не изменяет то Вини с «Сосьедадом» никак сыграть не сможет из-за перебора ЖК
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