Давид Алаба вернулся к тренировкам мадридского «Реала» перед матчем с «Реал Сосьедадом». Австриец 2 недели залечивал травму мышцы бедра.

Таким образом, Алаба готов принят участие в финале Кубка Испании против «Осасуны» уже в эту в субботу. Неизвестно, рискнет ли тренерский штаб использовать Давида во вторник в матче с «Сосьедадом».

А вот Эдер Милитао, Лука Модрич, Феде Вальверде, Винисиус и Ферлан Менди сегодня не тренировались. Среди вышеупомянутых только Менди вызывает серьезные сомнения в предстоящих играх, поскольку он все еще борется с мышечной травмой. Модрич должен вернуться к матчу с «Ман Сити».

Вини получил неприятный удар по колену в матче против «Альмерии», но сообщается, что он должен быть готов к игре против «Сосьедада».