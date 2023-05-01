Вчера в Мадриде Карлос Алькарас в третьем круге «Мастерса» обыграл Григора Димитрова - 6:2, 7:5. Поддержать испанского теннисиста на корте пришли футболисты «Реала».

Родриго, Винисиус, Дани Себальос и Феде Вальверде посмотрели матч, а затем поздравили теннисиста с победой.

«Хотя я их поприветствовал, и мы поговорили, я все равно до сих пор волнуюсь. Увидеть их на трибунах было огромной радостью. Мы говорили об их матчах и о моем, я пожелал им удачи против «Сити», - рассказал Алькарас о встрече с футболистами «Реала».