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2 игрока вернулись, двое выбыли, и еще двое продолжают восстанавление: последние новости перед игрой с «Альмерией»

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Согласно свежему сообщению Marca, Карим Бензема и Тибо Куртуа готовы принять участие в матче против «Альмерии» в субботу, 29 апреля.

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Их сильно не хватало, когда мадридский «Реал» играл с «Жироной» во вторник. Французскому форварду пришлось отсидеться из-за некоторого дискомфорта, который он почувствовал ранее на неделе. Куртуа, тем временем, был внезапно исключен из заявки из-за проблемы с желудком.

Что касается Давида Алабы и Ферлана Менди, то защитники проделали небольшую работу на поле и продолжают восстанавливаться после травм.

План для них состоит в том, чтобы подготовиться к финалу Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая, и полностью восстановиться к полуфиналу ЛЧ.

Лука Модрич и Марко Асенсио не приняли участия в сегодняшней тренировке после того, как получили повреждения во вторник. Ожидается, что они не сыграют против «Альмерии».

3 комментария

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Андрей Хенто
Ну Лукиту и так сильно загоняли, все правильно, что предоставили ему отдых.
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cekicimurat@icloud.com
Неееет алаба
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