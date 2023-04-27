Согласно свежему сообщению Marca, Карим Бензема и Тибо Куртуа готовы принять участие в матче против «Альмерии» в субботу, 29 апреля.

Их сильно не хватало, когда мадридский «Реал» играл с «Жироной» во вторник. Французскому форварду пришлось отсидеться из-за некоторого дискомфорта, который он почувствовал ранее на неделе. Куртуа, тем временем, был внезапно исключен из заявки из-за проблемы с желудком.

Что касается Давида Алабы и Ферлана Менди, то защитники проделали небольшую работу на поле и продолжают восстанавливаться после травм.

План для них состоит в том, чтобы подготовиться к финалу Кубка Испании против «Осасуны» 6 мая, и полностью восстановиться к полуфиналу ЛЧ.

Лука Модрич и Марко Асенсио не приняли участия в сегодняшней тренировке после того, как получили повреждения во вторник. Ожидается, что они не сыграют против «Альмерии».