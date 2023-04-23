«Карим Бензема и Камавинга не сыграют с «Жироной». Родриго не тренировался, но он появится завтра на поле», - заявил Карло Анчелотти во время пресс-конференции перед матчем «Мадрида» с «Жироной» в Ла Лиге.

«Бензема и Камавинга вернутся в состав к матчу с «Альмерией» в субботу».

«Алаба должен быть готов к финалу Кубка Короля», - добавил итальянский специалист.

Большинство травмированных игроков выбыли из-за небольших повреждений, а Родриго не тренировался из-за болей в животе. Ферлан Менди, скорее всего, пропустит остаток сезона.