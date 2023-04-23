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Карло Анчелотти сообщи последние новости о состоянии Бензема, Камавинги и Родриго

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«Карим Бензема и Камавинга не сыграют с «Жироной». Родриго не тренировался, но он появится завтра на поле», - заявил Карло Анчелотти во время пресс-конференции перед матчем «Мадрида» с «Жироной» в Ла Лиге.

«Бензема и Камавинга вернутся в состав к матчу с «Альмерией» в субботу».

«Алаба должен быть готов к финалу Кубка Короля», - добавил итальянский специалист.

Большинство травмированных игроков выбыли из-за небольших повреждений, а Родриго не тренировался из-за болей в животе. Ферлан Менди, скорее всего, пропустит остаток сезона.

2 комментария

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Bolvan
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Андрей Хенто
Правильное решение, нужно поберечь игроков перед самым важным отрезком сезона.
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