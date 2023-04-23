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🤩🤩🤩 Тренер «Сельты» попросил футболку Эдера Милитао после матча с «Реалом». Он назвал его лучшим защитником в мире

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😏 Для сына.

Несмотря на поражение «Сельты» со счетом 2:0, главный тренер Карлуш Карвальял не покинул «Сантьяго Бернабеу» с пустыми руками.

Наставник «Сельты» был настолько восхищен игрой Эдера Милитао, забившего второй гол в ворота его команды, что попросил у него после игры футболку на память.

Карвальял похвалил бразильца, что не было проблемой, учитывая, что оба свободно говорят по-португальски.

«Я только дважды просил у игроков футболку, одна из них принадлежит Милитао.

Он лучший центральный защитник в мире. Мой сын попросил меня это сделать», - заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

3 комментария

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Mustang Shelby
Милитао действительно в данный момент самый лучший в мире центральный защитник
+5
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Андрей Хенто
🗣️ Карлуш Карвальял, главный тренер «Сельты»:

«Я знаю Милитао по его временам в «Порту». Я просил только две фуболки в своей жизни, Петр Чеха и вот сейчас у Милитао. Перед игрой я сказал ему, что он лучший ЦЗ в мире. Мой сын попросил у меня его футболку».
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ZA.RMA
Как же сильно его будет не хватать в первой игре с Сити
0
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