🤩🤩🤩 Тренер «Сельты» попросил футболку Эдера Милитао после матча с «Реалом». Он назвал его лучшим защитником в мире
😏 Для сына.
Несмотря на поражение «Сельты» со счетом 2:0, главный тренер Карлуш Карвальял не покинул «Сантьяго Бернабеу» с пустыми руками.
Наставник «Сельты» был настолько восхищен игрой Эдера Милитао, забившего второй гол в ворота его команды, что попросил у него после игры футболку на память.
Карвальял похвалил бразильца, что не было проблемой, учитывая, что оба свободно говорят по-португальски.
«Я только дважды просил у игроков футболку, одна из них принадлежит Милитао.
Он лучший центральный защитник в мире. Мой сын попросил меня это сделать», - заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.
«Я знаю Милитао по его временам в «Порту». Я просил только две фуболки в своей жизни, Петр Чеха и вот сейчас у Милитао. Перед игрой я сказал ему, что он лучший ЦЗ в мире. Мой сын попросил у меня его футболку».