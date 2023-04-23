😏 Для сына.

Несмотря на поражение «Сельты» со счетом 2:0, главный тренер Карлуш Карвальял не покинул «Сантьяго Бернабеу» с пустыми руками.

Наставник «Сельты» был настолько восхищен игрой Эдера Милитао, забившего второй гол в ворота его команды, что попросил у него после игры футболку на память.

Карвальял похвалил бразильца, что не было проблемой, учитывая, что оба свободно говорят по-португальски.

«Я только дважды просил у игроков футболку, одна из них принадлежит Милитао.

Он лучший центральный защитник в мире. Мой сын попросил меня это сделать», - заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.