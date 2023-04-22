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Замечали, как игроки «Реала» нюхают свои футболки? Но зачем они делают это так часто?

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Замечали, что игроки мадридского «Реала» нередко нюхают свою футболку в области груди?

Выглядит неочевидно, но все просто: тренерский штаб рекомендует игрокам наносить на форму ментоловую мазь, чтобы облегчить заложенность носа.

Вот пример из прошлого сезона: Винисиус наносит мазь на палец и размазывает по футболке.

Крем также используется для облегчения мышечных болей. Иногда можно увидеть, как физиотерапевты мадридского "Реала" втирают его в верхнюю часть тела игроков.

А некоторым игрокам запах так нравится ментола, что они дышат мазью даже без футболки.

6 комментариев

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Макс Анисимов
Йоахим Лев вам покажет как правильно устранять заложенность носа во время игры
+35
0
+35
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Артур Коркмасов
Ах вот где собака зарыта))
+3
0
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бек саидов
Интересненько однако...
+3
0
+3
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Артём Воронов
Я так понимаю при реконструкции «Бернабеу» нашли заначку Хамеса прошлым летом
+3
0
+3
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Махмуд Тилавов
Хорошо что не попошок
+1
0
+1
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Vlad
Ответ Макс Анисимов
Йоахим Лев вам покажет как правильно устранять заложенность носа во время игры
😀😀😀😀😀
0
0
0
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