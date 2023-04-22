Замечали, что игроки мадридского «Реала» нередко нюхают свою футболку в области груди?

Выглядит неочевидно, но все просто: тренерский штаб рекомендует игрокам наносить на форму ментоловую мазь, чтобы облегчить заложенность носа.

Вот пример из прошлого сезона: Винисиус наносит мазь на палец и размазывает по футболке.

Крем также используется для облегчения мышечных болей. Иногда можно увидеть, как физиотерапевты мадридского "Реала" втирают его в верхнюю часть тела игроков.

А некоторым игрокам запах так нравится ментола, что они дышат мазью даже без футболки.