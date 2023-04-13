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Жюльен Фобер, чей трансфер называют худшим в истории «Реала», рассказал забавную историю о своей аренде в «королевском клубе»

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Жюльен Фобер Жюльен Фобер
Руд ван Нистелрой Руд ван Нистелрой
Мичел Сальгадо Мичел Сальгадо
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В 2009 году «Реал» арендовал у «Вест Хэма» французского защитника Жюльена Фобера. Этот трансфер многим показался странным. Жюльен получал много травм и в Англии почти не играл.

«Мадрид» арендовал Фобера за 1,5 млн евро, за «королевский клуб» защитник провел всего два неполных матча и запомнился поклонникам испанского футбола тем, что заснул на скамейке запасных.

Позже Фобер рассказал, что именно в «Мадриде» впервые столкнулся с давлением прессы:

«Забавно, что один из моментов, которым я больше всего запомнился в «Мадриде», стала история с фотографией, на которой я якобы сплю во время матча. Теперь я могу сказать, что в тот момент своей карьеры я был новичком во взаимодействиях с прессой. Это было невероятно! Испанские медиа просто хотели создать шумиху. Я рухнул в кресло и буквально на секунду закрыл глаза, вот и все. Но этого хватило, чтобы в газетах написали о том, что журналисты застали меня спящим.

Но самое забавное, что к этому привыкли все мои одноклубники! Они просто сказали мне: «Добро пожаловать в «Мадрид». Двое парней постарше, Руд ван Нистелрой и Мичел Сальгадо подошли ко мне и сказали: «Жюльен, это «Мадрид»! Ты никогда не бываешь один, даже когда просто выходишь на улицу, поэтому ты должен быть осторожен во всем. Только дома ты можешь расслабиться и быть самим собой».

Когда аренда в «королевском клубе» закончилась, Фобер вернулся в «Вест Хэм», где провел еще три сезона. Француз уже повесил бутсы на гвоздь, но до сих пор регулярно попадет в топы худших трансферов в истории «Реала».

Зато Жюльен может похвастаться забавной историей.

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