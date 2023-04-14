Болельщики «Мадрида», игроки и тренерский штаб поддержали Феде Вальверде после инцидента с Алексом Баэной.

Уругваец не высказывался публично о произошедшем, несмотря на сообщения о провокации. Полузащитник «Вильярреала» выдвинул обвинения против Вальверде за то, что игрок «Мадрида» ударил его на парковке после матча на «Сантьяго Бернабеу» в прошедшую субботу.

Во время разминки перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Челси» толпа на «Бернабеу» подбадривала Феде. А на 15-й минуте матча фанаты скандировали имя уругвайца – Феде ответил публике жестом благодарности.