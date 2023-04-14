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«Бернабеу» за Феде: болельщики скандируют имя Вальверде после инцидента с Баэной

Алекс Баэна
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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Болельщики «Мадрида», игроки и тренерский штаб поддержали Феде Вальверде после инцидента с Алексом Баэной.

Уругваец не высказывался публично о произошедшем, несмотря на сообщения о провокации. Полузащитник «Вильярреала» выдвинул обвинения против Вальверде за то, что игрок «Мадрида» ударил его на парковке после матча на «Сантьяго Бернабеу» в прошедшую субботу.

Во время разминки перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Челси» толпа на «Бернабеу» подбадривала Феде. А на 15-й минуте матча фанаты скандировали имя уругвайца – Феде ответил публике жестом благодарности.

 

2 комментария

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Akosha Akbarov
Мы с тобою Феде !
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ZA.RMA
🤍🤍
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