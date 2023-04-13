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Карло Анчелотти назвал лучшего игрока в матче «Мадрид»-«Челси» - это не Бензема и Винисиус

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» одержал победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (2:0).

Карим Бензема и Марко Асенсио забили, а ассистировал обоим Винисиус.

Однако, по мнению Карло Анчелотти, лучшим игроком матча стал другой футболист:

«На мой взгляд, лучшим на поле был Феде Вальверде. Он уделял внимание правильному расположению на поле и хорошо работал в обороне с Кроосом. Мы немного изменили позицию в обороне после первых 10 минут, и он сыграл впечатляюще, в том числе и при владении мячом», - заявил Карло во время пресс-конференции после игры.

Феде действительно был везде – ему удалось сдерживать Ковачича и Энцо на протяжении 90 минут.

Вы только посмотрите на тепловую карту уругвайца:

5 комментариев

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Андрей Хенто
Феде был вездесущ, как впрочем и всегда, много важных перехватов и отборов совершил.
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SAKE01
Феде мотор.
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dron-obozera
Молчит Зенит
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дронреш
Феде молодец, хорошо играл
+3
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Алик дзиов
Жалко Феде , могут и отстранить
+2
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