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Что сказал Баэна Вальверде? Появилась версия от представителей футболиста «Вильярреала»

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После домашнего поражения от «Вильярреала» Вальверде на парковке ударил Баэна.

Сторона Федерико утверждает, что во время матча Алекс грубо высказался о семье уругвайца. Испанец подал заявление в полицию, а жена Вальверде рассказала, что действительно могла потерять ребенка.

По данным Cadena SER, официальные лица отсмотрели записи очных встреч «Вильярреала» с «Мадридом» в Кубке и чемпионате страны. На данный момент им не удалось найти доказательств того, что Баэна упомянул нерожденного ребенка Вальверде.

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Наконец в прессе появилась версия событий, рассказанная стороной футболиста «Вильярреала». 

По информации Diario Sport, окружение Баэна категорически отрицает, что Алекс произносил слова, которые ему приписывают. Близкие испанца утверждают, что на самом деле он сказал: «Посмотрим, будете ли вы теперь ныть в соцсетях, потому что вы кучка плаксивых детей». Затем Федерико сказал Алексу, что «будет ждать его снаружи».

В сообщении Diario Sport есть еще одна важная деталь. Журналисты выяснили, что Баэна разговаривал по видеосвязи с игроком «Жироны» Арнау Мартинесом, когда к нему подошел Вальверде. За свои действия Федерико рискует получить отстранение на 1–6 месяцев.

Как думаете, могло ли между игроками возникнуть банальное недопонимание? Чем в итоге закончится эта запутанная история?

1 комментарий

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Артур Анадян
Типа выражение "кучка плаксивых детей лучше"? Всё таки был какой-то гнилой диалог!
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