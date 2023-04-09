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💣😨 Вальверде ударил игрока «Вильярреала» на парковке из-за оскорблений в адрес семьи. Жертва отрицает обвинения. Пытаемся разобраться 😩

Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Алекс Баэна
Футбол Футбол

Сложно, неприятно и странно.

Вероятно вы уже слышали о том, что Федерико Вальверде ударил полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэну на парковке после матча в Мадриде.

Эта история никак не связана с поражением сливочных.

Несколько источников сообщают, что дело в словах испанца, сказанных им во время матча команд в Кубке Короля. Баэна, якобы, оскорбил семью Вальверде.

Доказательств пока нет, но по слухам, их конфликт длится еще с 1/4 финала Кубка Короля, где Баэна пнул Федерико, сказав: «Плачь теперь, ведь твой сын не родится».

Дело в том, что жена уругвайца была близка к потере второго ребенка в начале этого года, но в итоге все закончилось благополучно.

Во время столкновения Алекс показал «плачущий» жест Вальверде, что вывело его из себя.

Баэна отрицает все обвинения.

«Очень доволен этой впечатляющей победой команды на такой стадионе, как «Сантьяго Бернабеу», но в то же время очень грустно из-за агрессии, которую я пережил после матча, и удивлен тем, что сказано обо мне. ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ЛОЖЬ, Я ЗАЯВЛЯЮ», - написал Баэна в соцсетях.

5 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
новость лета: Алекс Баэна переходит в Барселону, у парня каталонское днк абсолютно.
0
-1
-1
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Мадрид наказывает!
Спасибо что дали скрин инсты этого уродца. Вы знаете что делать)
0
0
0
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RMFC12
Фу позорище жертва блин … за базар за свой получил чертополох
+3
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+3
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Андрей Хенто
Вальверде поступил по-мужски. Не подставил команду на поле, а после игры разобрался с ним как и подобает с теми, кто говорит подобного рода слова.
+10
0
+10
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udiekemen
Если и было такое) то он и не скажет что это всё абсолютно правда и я тут виноват)
+6
0
+6
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