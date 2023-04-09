Сложно, неприятно и странно.

Вероятно вы уже слышали о том, что Федерико Вальверде ударил полузащитника «Вильярреала» Алекса Баэну на парковке после матча в Мадриде.

Эта история никак не связана с поражением сливочных.

Несколько источников сообщают, что дело в словах испанца, сказанных им во время матча команд в Кубке Короля. Баэна, якобы, оскорбил семью Вальверде.

Доказательств пока нет, но по слухам, их конфликт длится еще с 1/4 финала Кубка Короля, где Баэна пнул Федерико, сказав: «Плачь теперь, ведь твой сын не родится».

Дело в том, что жена уругвайца была близка к потере второго ребенка в начале этого года, но в итоге все закончилось благополучно.

Во время столкновения Алекс показал «плачущий» жест Вальверде, что вывело его из себя.

Баэна отрицает все обвинения.

«Очень доволен этой впечатляющей победой команды на такой стадионе, как «Сантьяго Бернабеу», но в то же время очень грустно из-за агрессии, которую я пережил после матча, и удивлен тем, что сказано обо мне. ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ЛОЖЬ, Я ЗАЯВЛЯЮ», - написал Баэна в соцсетях.