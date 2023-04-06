Вчера вечером «Реал Мадрид» разгромил «Барселону» (0:4) в ответном полуфинальном матче Кубка Короля на «Камп Ноу». В концовке первого тайма отличился Винисиус, а потом блистал Карим Бензема, оформивший хет-трик.

Несмотря на победу в первой игре, каталонцы не смогли противостоять очередному камбэку «Реала».

В 40-м для себя финале Кубка Короля «Реал Мадрид» ждет встреча с «Осасуной», игра состоится 6 мая.

Примечательно, что последний раз Королевский клуб побеждал в турнире аж в 2014 году, тогда класико было в финале и его главным героем стал Гарет Бэйл – счет на табло был равный, когда валлиец на 85-й минуте забил красивейший гол и подарил победу в турнире своей команде.

Гарет и сейчас пристально следит за развитием событий в Кубке Короля, поэтому вчера в социальных сетях поздравил бывших одноклубников с успехом.

«Невероятное вступление», - написал Гарет.