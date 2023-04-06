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«Невероятное вступление». Гарет Бэйл поздравил «Реал Мадрид» с входом в финал Кубка Короля

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Гарет Бэйл Гарет Бэйл
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Вчера вечером «Реал Мадрид» разгромил «Барселону» (0:4) в ответном полуфинальном матче Кубка Короля на «Камп Ноу». В концовке первого тайма отличился Винисиус, а потом блистал Карим Бензема, оформивший хет-трик.

Несмотря на победу в первой игре, каталонцы не смогли противостоять очередному камбэку «Реала».

В 40-м для себя финале Кубка Короля «Реал Мадрид» ждет встреча с «Осасуной», игра состоится 6 мая.

Примечательно, что последний раз Королевский клуб побеждал в турнире аж в 2014 году, тогда класико было в финале и его главным героем стал Гарет Бэйл – счет на табло был равный, когда валлиец на 85-й минуте забил красивейший гол и подарил победу в турнире своей команде.

Гарет и сейчас пристально следит за развитием событий в Кубке Короля, поэтому вчера в социальных сетях поздравил бывших одноклубников с успехом.

«Невероятное вступление», - написал Гарет.

 

5 комментариев

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FootyfanaticRM
«Вступление»?)
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Ruslan3132
он то помнит уничижительные голы барсе04 )
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Direct free kick
Ответ Роман
Спустя 9 лет ожидается возвращение Кубка на Бернабеу.
За погромом абсолютно некубковой Барселоны Чави мимо прошла другая деталь - у Бильбао опять не получилось. Осасуна чуть ранее вышла в финал. Если бы в футболе в самом деле работало "заслужил по совокупности", то баски бы взяли 2-3 кубка за последние 10-15 лет, но так не бывает либо ты прошёл дальше, либо не шмогла поэтому 0 кубков с 1984 года. Например в прошлом году они выбили и Реал и Барселону, но не попали даже в финал, до этого проиграли финал другим баскам из Реал Сосьедада, выбив по пути Баоселону пусть слабую Сэтьена. Про сливы финалов без шансов Барселоне Пепа/Луиса Энрике и даже Кумана говорить особо нечего.
Басков искренне жаль
+1
-1
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Бухгалтер2021
Бейл красава..может станет послом клуба
+3
-1
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Роман
Спустя 9 лет ожидается возвращение Кубка на Бернабеу.
+7
-1
+6
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