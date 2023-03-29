Проблемная позиция.

Карло Анчелотти всецело поддерживает Дани Карвахаля, но многим болельщикам очевидно, что правый защитник слишком долго был в плохой форме. Ветеран клуба может не вернуться на тот уровень, в котором был раньше.

Позиция правого защитника − проблемная для «Мадрида». Но как ее можно решить? Есть три варианта.

Подписать нового игрока

Летом «Мадрид» может выйти на рынок и просто привезти нового звездного крайнего защитника. По данным Diario AS, в шорт-лист входят Рис Джеймс, Жоау Канселу, Хуан Фойт и Давиде Калабрия.

Проблема в том, что хороший правый защитник стоит очень дорого − и, как сообщается, клуб наметил другие приоритетные трансферы − Йошко Гвардиола и Джуда Беллингема.

Перевести Милитао на правый фланг

Это то, что Анчелотти дважды пробовал в этом сезоне и оба раза против «Вильярреала». Первый эксперимент дал средний результат, второй удался. Тогда Милитао даже забил гол. В сборной Бразилии Эдер Милитао на фланге − довольно популярное решение. Иногда он преуспевает как в защите, так и в поддержке нападения.

Скоро за место в старте будет бороться Давид Алаба, поэтому Анчелотти придется решать, кого заигрывать в четверке защитников и на какой позиции.

Заигрывать молодого Винисиуса Тобиаса

19-летний игрок считается очень талантливым крайним защитником, который регулярно играет в старте «Кастильи» Рауля. В этом сезоне за 32 матча он сделал 5 голевых передач.

Один из болельщиков «Мадрида» так вкратце описал ситуацию:

💭 А что мы теряем, бросая Винисиуса Тобиаса в матчи Ла Лиги? Он не будет хуже Карвахаля, а чемпионство не светит. Нам нужно решить, активировать ли опцию выкупа (принадлежит донецкому «Шахтеру»). Мы будем дальше его мариновать в «Кастилье»?

А если бы вы были на месте Анчелотти, то что бы сделали? Пишите в комментариях.