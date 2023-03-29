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🎥«Это было честью!». Гарет Бэйл выступил с речью перед болельщиками сборной Уэльса – его приветствовали, как героя

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Бывший вингер «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл выступил перед болельщиками сборной Уэльса с трогательной речью перед началом отборочного матча Евро-2024 против Латвии, который завершился победой валлийцев (1:0).

В январе Гарет удивил любителей футбола, объявив о своем завершении карьеры в возрасте 33 лет. Валлиец был капитаном сборной и выступал за свою страну как на Евро, так и на чемпионате мира. Бэйл является лучшим бомбардиром Уэльса и игроком с наибольшим количеством матчей – он 111 раз сыграл за свою страну и забил 41 гол.

На стадионе «Кардифф Сити» во вторник Бэйла встретили, как героя.

«Для меня было честью представлять эту страну и играть перед лучшими болельщиками мира», — сказал Гарет.

«Вы поддерживали меня, мою семью и всю команду во время взлетов и падений. Я не могу отблагодарить вас в достаточной степени, для меня было огромным удовольствием играть для вас на протяжении моей карьеры».

«Я буду скучать , но вы должны продолжать поддерживать парней. Вы, болельщики, и есть валлийский футбол. Вы делаете его особенным. Надеюсь, скоро увидимся. Спасибо».

Гарет Бэйл выиграл три титула Ла Лиги, пять трофеев Лиги чемпионов и Кубок Короля за время своего пребывания в «Мадриде».

Бывший капитан Уэльса, который также выиграл Кубок Лиги с «Тоттенхэмом», некоторое время провел выступая за «Лос-Анджелес».

1 комментарий

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Misha Ivankov
Ого у него прикид какой, как у Сереги со сталелитейного.
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