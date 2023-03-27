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😲 Вау... Marca пишет, что «Атлетико» хочет забрать Дани Себальоса. Матрасники уже сделали два предложения, но «Реал» тянет время

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Дело в Беллингеме.

«Атлетико Мадрид» сделал второе предложение «Реалу» о приобретении Дани Себальоса, сообщает Marca.

Себальос, чей контракт истекает летом, еще не получил предложение о продлении контракта от «Реала». По слухам, полузащитник все еще ждет окончательного ответа от клуба, прежде чем принять решение о своем будущем.

Испанский полузащитник неплохо зарекомендовал себя в текущем сезоне - один гол и шесть голевых передач в 31 матче.

Ожидается, что «Реал Мадрид» примет решение в течение месяца, поскольку ждет ясности с переходом Джуда Беллингема.

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3 комментария

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Рома Мариупольский
Очередная потеря Реала
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Yarski
Надо продлевать в любом случае, очень креативный игрок, который играет со страстью
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VuNePonimaete
Атлетико делает все, чтоб Мадрид продлил талантливого полузащитника, но те сидят на ж и наблюдают. Впрочем ничего нового
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