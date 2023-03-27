Дело в Беллингеме.

«Атлетико Мадрид» сделал второе предложение «Реалу» о приобретении Дани Себальоса, сообщает Marca.

Себальос, чей контракт истекает летом, еще не получил предложение о продлении контракта от «Реала». По слухам, полузащитник все еще ждет окончательного ответа от клуба, прежде чем принять решение о своем будущем.

Испанский полузащитник неплохо зарекомендовал себя в текущем сезоне - один гол и шесть голевых передач в 31 матче.

Ожидается, что «Реал Мадрид» примет решение в течение месяца, поскольку ждет ясности с переходом Джуда Беллингема.

Ваш прогноз?