😲 Вау... Marca пишет, что «Атлетико» хочет забрать Дани Себальоса. Матрасники уже сделали два предложения, но «Реал» тянет время
Дело в Беллингеме.
«Атлетико Мадрид» сделал второе предложение «Реалу» о приобретении Дани Себальоса, сообщает Marca.
Себальос, чей контракт истекает летом, еще не получил предложение о продлении контракта от «Реала». По слухам, полузащитник все еще ждет окончательного ответа от клуба, прежде чем принять решение о своем будущем.
Испанский полузащитник неплохо зарекомендовал себя в текущем сезоне - один гол и шесть голевых передач в 31 матче.
Ожидается, что «Реал Мадрид» примет решение в течение месяца, поскольку ждет ясности с переходом Джуда Беллингема.
Ваш прогноз?
3 комментария