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«Реал» готов выложить 100 млн евро за форварда – но есть важное правило

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По сообщениям Cadena SER, главным приоритетом мадридского «Реала» на это лето является нападающий топ-уровня, и они готовы потратить более 100 миллионов евро.

Клубу еще предстоит определить конкретную цель, но в «Мадриде» активно исследуют рынок. Прошлым летом «Реал» остановил выбор на Габриэле Жезусе, но не смог подписать его из-за ограничений на игроков из стран, не входящих в ЕС.

Неясно, имеет ли поиск нападающего какое-либо отношение к будущему Карима Бензема. Его контракт истекает в конце сезона, и хотя ожидается, что он продолжит карьеру, официальное объявление все еще не сделано.

Тем не менее, возможный уход Бензема не избавит клуб от ограничения по легионерам не из ЕС.

7 комментариев

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БЕКБЕРГАН
Ответ Rick Sanchezz
Даже если проблема с лимитом внезапно устранится, сомневаюсь, что Арсенал отпустит Жесуса, даже за 100 млн - слишком ценный игрок для команды, Реалу из всех вариантов более всего подойдет Осимхен из-за молодого возраста, других молодых и относительно доступных ЦФ на данный момент не видно на горизонте, разве что Килиана в конце концов уже подписать и ставить центральным
Проблема с лимитом уже устранено и Винни и Родриго и Милитао все уже получили гражданство Испании.
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Rick Sanchezz
Ответ Dolphin
Жезус вроде как связки порвал
Пару недель как вернулся уже
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Dolphin
Ответ Rick Sanchezz
Даже если проблема с лимитом внезапно устранится, сомневаюсь, что Арсенал отпустит Жесуса, даже за 100 млн - слишком ценный игрок для команды, Реалу из всех вариантов более всего подойдет Осимхен из-за молодого возраста, других молодых и относительно доступных ЦФ на данный момент не видно на горизонте, разве что Килиана в конце концов уже подписать и ставить центральным
Жезус вроде как связки порвал
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Геннадий Чеботарев
Альваро уже не надо заигрывать? Вот только надо покупать все что движется? И по барабану кого,главное купить! Может тренера надо для начала,а потом все остальное?
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Service Manager
У Мадрида уже освободилось 3 слота после того, как Милитао, Родриго и Вини получили испанское гражданство осенью 2022.
+2
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+2
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Рома Мариупольский
Проссали всех кого возможно Перес лось
0
-2
-2
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Rick Sanchezz
Даже если проблема с лимитом внезапно устранится, сомневаюсь, что Арсенал отпустит Жесуса, даже за 100 млн - слишком ценный игрок для команды, Реалу из всех вариантов более всего подойдет Осимхен из-за молодого возраста, других молодых и относительно доступных ЦФ на данный момент не видно на горизонте, разве что Килиана в конце концов уже подписать и ставить центральным
+1
0
+1
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