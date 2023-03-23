7 комментариев

По сообщениям Cadena SER, главным приоритетом мадридского «Реала» на это лето является нападающий топ-уровня, и они готовы потратить более 100 миллионов евро.

Клубу еще предстоит определить конкретную цель, но в «Мадриде» активно исследуют рынок. Прошлым летом «Реал» остановил выбор на Габриэле Жезусе, но не смог подписать его из-за ограничений на игроков из стран, не входящих в ЕС.

Неясно, имеет ли поиск нападающего какое-либо отношение к будущему Карима Бензема. Его контракт истекает в конце сезона, и хотя ожидается, что он продолжит карьеру, официальное объявление все еще не сделано.

Тем не менее, возможный уход Бензема не избавит клуб от ограничения по легионерам не из ЕС.