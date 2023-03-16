Говорит Мадрид
Блог

Лучший − Куртуа, худший − Вальверде. Оценки игроков «Мадрида» за матч против «Ливерпуля»

Клубы Клубы
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Реал Мадрид Реал Мадрид
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Команда оформила вторую победу и выход в четвертьфинал.

У «Мадрида» была задача минимум − не пропустить быстрый гол и постараться сдерживать соперника. «Ливерпуль» выбрал довольно атакующую манеру игры, однако свои моменты реализовать не сумел. «Сливочные» решили не отсиживаться в обороне и имели хорошую возможность забить быстрый гол, но на высоте был Алиссон.

Исход матча решила ошибка в обороне мерсисайдцев, которой воспользовался Карим Бензема − 1:0. Правда, ценой повреждения.

Лучший игрок матча − Тибо Куртуа. Благодаря шикарной игре бельгийца в рамке «Ливерпулю» не удалось реализовать первоначальный план на игру. Он совершил пять сейвов, причем четыре из них были удары из пределов штрафной.

Худший игрок матча − Федерико Вальверде. Имел несколько хороших моментов, но не смог их реализовать.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joni Arm
Худшими были Бензема и Вальверде. Бензема спас гол ,но настолько плохого Бензема я давно не видел.
Лучший Начо с отрывом (!!!) который второй матч подряд съел Салаха , и умудрялся помогать Вини в атаке .
Я честно сказать не помню хоть одну такую игру от Менди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Что за бред?
Вальверде уничтожал сегодня все живое,один из лучших в матче)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Harut Hovsepyan
Не было худших на поле! Идеально сыграла вся команда .. громко звучит, но могли и больше забить. Ну или, по крайней мере, можно сказать, сам Реал на протяжении всего матча был ближе к голу, чем Ливерпуль. Это и отразилось на табло в итоге.

Всех Мадридиста с победой, и ждем жеребьевку, конечно!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Saniya Islamhan
Ответ Yubaba
Вальверде неплохо смотрелся, странно видеть такую оценку.
Вальверде был лучше всего Ливерпуля вместе взятых
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
30-71
А Милитао то чем провинился ? Вроде не пропустили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yubaba
Вальверде неплохо смотрелся, странно видеть такую оценку.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий