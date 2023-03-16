Команда оформила вторую победу и выход в четвертьфинал.

У «Мадрида» была задача минимум − не пропустить быстрый гол и постараться сдерживать соперника. «Ливерпуль» выбрал довольно атакующую манеру игры, однако свои моменты реализовать не сумел. «Сливочные» решили не отсиживаться в обороне и имели хорошую возможность забить быстрый гол, но на высоте был Алиссон.

Исход матча решила ошибка в обороне мерсисайдцев, которой воспользовался Карим Бензема − 1:0. Правда, ценой повреждения.

Лучший игрок матча − Тибо Куртуа. Благодаря шикарной игре бельгийца в рамке «Ливерпулю» не удалось реализовать первоначальный план на игру. Он совершил пять сейвов, причем четыре из них были удары из пределов штрафной.

Худший игрок матча − Федерико Вальверде. Имел несколько хороших моментов, но не смог их реализовать.

Оценки от SofaScore

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