Лучший − Куртуа, худший − Вальверде. Оценки игроков «Мадрида» за матч против «Ливерпуля»
Команда оформила вторую победу и выход в четвертьфинал.
У «Мадрида» была задача минимум − не пропустить быстрый гол и постараться сдерживать соперника. «Ливерпуль» выбрал довольно атакующую манеру игры, однако свои моменты реализовать не сумел. «Сливочные» решили не отсиживаться в обороне и имели хорошую возможность забить быстрый гол, но на высоте был Алиссон.
Исход матча решила ошибка в обороне мерсисайдцев, которой воспользовался Карим Бензема − 1:0. Правда, ценой повреждения.
Лучший игрок матча − Тибо Куртуа. Благодаря шикарной игре бельгийца в рамке «Ливерпулю» не удалось реализовать первоначальный план на игру. Он совершил пять сейвов, причем четыре из них были удары из пределов штрафной.
Худший игрок матча − Федерико Вальверде. Имел несколько хороших моментов, но не смог их реализовать.
Оценки от SofaScore
А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.
Лучший Начо с отрывом (!!!) который второй матч подряд съел Салаха , и умудрялся помогать Вини в атаке .
Я честно сказать не помню хоть одну такую игру от Менди.
Вальверде уничтожал сегодня все живое,один из лучших в матче)
Всех Мадридиста с победой, и ждем жеребьевку, конечно!