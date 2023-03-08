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Эден Азар официально стал самым дорогим приобретением «Реала». По трансферному пакету он превзошел Гарета Бэйла

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Какие суммы 😱

Эден Азар стал самым дорогим игроком в истории «Реала» после того, как активировались дополнительные пункты его контракта.

В 2019 году бельгиец перешел в мадридский клуб из «Челси», подписав контракт на 5 лет. И теперь сумма этой сделки выросла до рекордной для «Реала» суммы. 

«Мадрид» заплатил английскому клубу 100 миллионов евро (88,3 миллиона фунтов, 107,6 миллиона долларов) за форварда, но сделка включала дополнительные надбавки на сумму до 160 миллионов евро. The Athletic сообщает, что хотя не все они были активированы, общие траты превысили 101 миллион евро, который клуб потратил на предыдущего рекордсмена Гарета Бэйла, особенно теперь, когда футболист решился остаться в команде до окончания контракта.

В этом сезоне Азар не играл за мадридцев уже более двух месяцев, а в Ла Лиге он не выступал с сентября 2022 года. Однако, несмотря на его явную нехватку игрового времени, Азар намерен остаться до конца своего контракта. Эден является самым высокооплачиваемым игроком «Лос Бланкос» (600 000 евро в неделю), и он не намерен ее снижать.

Игрок полностью обосновался в Мадриде, его семья счастлива там, а его 10-летний сын Лео даже поступил в академию клуба.

 

6 комментариев

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Иван Воронин
Ответ Dydo4kin
Когда надо играл как модрич или включал иньесту
В Лилле и Челси он был чудо как хорош,в топ 5 мира точно входил
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Dydo4kin
Ответ Иван Воронин
жуткий провал, конечно, но жаль прежде всего не деньги , жаль что некогда блиставший игрок чей дриблинг завораживал, так бесславно угас
Когда надо играл как модрич или включал иньесту
+1
0
+1
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max mystique
Наша легенда🥲
+1
0
+1
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Иван Воронин
жуткий провал, конечно, но жаль прежде всего не деньги , жаль что некогда блиставший игрок чей дриблинг завораживал, так бесславно угас
+4
0
+4
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Dave Anderson
Грановская, конечно, удивительная женщина и очень крутой переговорщик.
+3
-1
+2
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Flavius
"и он не намерен ее снижать"

Негодяй.
Обычно люди в очереди стоят, чтобы снизить свою зарплату 😂
0
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