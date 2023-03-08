Эден Азар решил остаться в мадридском «Реале» еще на один сезон, сообщает The Athletic.

Это означает, что Азар планирует провести в Мадриде полный срок своего контракта, истекающего в июне 2024 года.

Бельгиец не играл в матчах Ла Лиги с сентября, сыграв всего три матча за весь сезон. Говорят, что в феврале состоялась встреча между игроком и руководством клуба, чтобы обсудить его сложную ситуацию в команде.

Эден остается самым высокооплачиваемым футболистом «Реала», зарабатывая 600 тысяч евро в неделю.

«Реал Мадрид» купил Азара у «Челси» за 106 миллионов евро - нападающий провел всего 73 матча за четыре года и забил лишь семь мячей.

По исследованиям Opta, Азар сыграл всего 36,7 процента игр «Реала» во всех соревнованиях (73 из 199), в которых он был доступен, начав лишь 21,6% из них (43 из 199).

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