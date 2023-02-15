Вальверде и Винисиус стали лучшими игроками чемпионата мира среди клубов: «Реал» показал, какими они были, когда только пришли в клуб😍
Необстрелянная поросль.
Винисиус на турнире отметился на турнире тремя голами: одним – в матче с «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинале, двумя – в финале против «Аль-Хилаля» (5:3). За выступление на турнире в Марокко Винисиус получил «Золотой мяч». «Серебряный мяч» достался хавбеку мадридцев Федерико Вальверде, «Бронзовый мяч» – форварду «Аль-Хилаля» Лусиано Вьетто.
А вчера официальный аккаунт «Реала» опубликовал фото-сравнение молодых Вальверде и Вини.
За переход молодого уругвайца мадридский клуб заплатил около 5 миллионов евро, бразилец обошелся Мадриду в 45 миллионов евро.
Удачи в начинаниях , в ЛЧ , Да лиге, и конечно же выиграть следующий Чемпионат Мира!!, Побольше трофеев и побед , без травм!!!!
Хала Мадрид!