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Вальверде и Винисиус стали лучшими игроками чемпионата мира среди клубов: «Реал» показал, какими они были, когда только пришли в клуб😍

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Необстрелянная поросль.

Винисиус на турнире отметился на турнире тремя голами: одним – в матче с «Аль-Ахли» (4:1) в полуфинале, двумя – в финале против «Аль-Хилаля» (5:3). За выступление на турнире в Марокко Винисиус получил «Золотой мяч». «Серебряный мяч» достался хавбеку мадридцев Федерико Вальверде, «Бронзовый мяч» – форварду «Аль-Хилаля» Лусиано Вьетто.

А вчера официальный аккаунт «Реала» опубликовал фото-сравнение молодых Вальверде и Вини.

За переход молодого уругвайца мадридский клуб заплатил около 5 миллионов евро, бразилец обошелся Мадриду в 45 миллионов евро.

1 комментарий

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asker15041993
Рад, за Вини и за Феде!!! Ребята очень сильно подросли, как физически, так и морально))))!,
Удачи в начинаниях , в ЛЧ , Да лиге, и конечно же выиграть следующий Чемпионат Мира!!, Побольше трофеев и побед , без травм!!!!
Хала Мадрид!
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