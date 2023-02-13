Два форварда, на которых «Реал» нацелился следующим летом: все серьезно

По словам авторитетного корреспондента ESPN Родриго Фаеса, «Реал» летом хочет усилить атаку и в настоящее время следит за Душаном Влаховичем и Ришарлисоном.

На столе есть и другие варианты."Сливочные" также перейдут на другие позиции и рассмотрят возможность приобретения вингера с профилем, подобным Кингсли Коману.

Влахович забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах (18 стартов) за «Ювентус» в этом сезоне. «Бьянконери» подписали 23-летнего футболиста примерно за 80 миллионов евро в январе 2022 года и вряд ли позволят ему уйти по дешевке.

Что касается Ришарлисона, то он был очень хорош на чемпионате мира 2022 года, но с трудом адаптируется в «Тоттенхэме» после того, как прошлым летом перебрался туда за 58 миллионов евро. 25-летний форвард может играть на всех трех позициях в нападении и забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах (9 стартов) в этом сезоне.