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Что значило празднование Вальверде в финале КЧМ? Его жена могла потерять ребенка, но все обошлось

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Федерико Вальверде сосал палец, празднуя свой первый гол в финальном матче клубного чемпионата мира против «Аль-Хилала».

В прошлом месяце сообщалось, что партнерша Феде Мина Бонито могла прервать беременность из-за медицинских осложнений.

Но ранее она подтвердила в твиттере, что ребенок здоров. Таким образом, праздник Феде был способом объявить, что его жена ждет второго ребенка.

«Я не могла этого отрицать, потому что мы думали, что это произойдет. Это было несовместимо с жизнью. Мы месяц готовились к худшему.

И вот, проплакав целый месяц, пока я носила второго ребенка в животе, вчера мы получили новость: с малышом все в порядке. Все нормально.

Это был очень трудный месяц, и все начинается сначала. СПАСИБО».

Поздравляем Феде и Мину!

6 комментариев

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Makar Tert
Вальверде пережил тяжёлое. Он умудрялся ещё в такое в футбол играть. Надеюсь наберёт форму в которой он был в начале сезона
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almaz___________________
Теперь продолжим рвать Феде 🚀
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Бахтияр Молдохметов
Вот и сокол снова воспрял!!! А то его было не узнать
0
0
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Роман
Лучший клуб Европы с очередным трофеем.
+3
0
+3
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Андрей Хенто
Второго малыша отмечает дублем. А ведь связывались его потерю формы с проблемами в семье, но как все стало налаживаться, так и стал выходить на свой прежний уровень. Очень рад за него.
+8
0
+8
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Nozir
Fede ,,,,💯💯💯💯💯💯💯💯
+3
0
+3
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