Что значило празднование Вальверде в финале КЧМ? Его жена могла потерять ребенка, но все обошлось

Федерико Вальверде сосал палец, празднуя свой первый гол в финальном матче клубного чемпионата мира против «Аль-Хилала».

В прошлом месяце сообщалось, что партнерша Феде Мина Бонито могла прервать беременность из-за медицинских осложнений.

Но ранее она подтвердила в твиттере, что ребенок здоров. Таким образом, праздник Феде был способом объявить, что его жена ждет второго ребенка.

«Я не могла этого отрицать, потому что мы думали, что это произойдет. Это было несовместимо с жизнью. Мы месяц готовились к худшему.

И вот, проплакав целый месяц, пока я носила второго ребенка в животе, вчера мы получили новость: с малышом все в порядке. Все нормально.

Это был очень трудный месяц, и все начинается сначала. СПАСИБО».